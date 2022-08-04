https://tr.sputniknews.com/20220804/antalyada-hareket-halindeki-otomobilden-yola-dusen-bebek-hayatini-kaybetti-1059505544.html
Antalya'da hareket halindeki otomobilden yola düşen bebek hayatını kaybetti
Antalya'da hareket halindeki otomobilden yola düşen bebek hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobilden yola düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T16:28+0300
2022-08-04T16:28+0300
2022-08-04T16:28+0300
yaşam
antalya
bebek
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S.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından bebeğin cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü.
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antalya, bebek
Antalya'da hareket halindeki otomobilden yola düşen bebek hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobilden yola düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
S.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından bebeğin cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü.