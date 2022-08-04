https://tr.sputniknews.com/20220804/antalyada-hareket-halindeki-otomobilden-yola-dusen-bebek-hayatini-kaybetti-1059505544.html

Antalya'da hareket halindeki otomobilden yola düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya'da hareket halindeki otomobilden yola düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobilden yola düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:28+0300

2022-08-04T16:28+0300

2022-08-04T16:28+0300

yaşam

antalya

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059505692_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_4c82d1a153c8241de9af8bfd1ce5451d.jpg

S.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından bebeğin cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü.

antalya

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, bebek