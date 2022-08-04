https://tr.sputniknews.com/20220804/appledan-alisilmadik-adim-ipad-ve-iphone-guncellemelerinin-yollari-bu-kez-ayrilabilir-1059505575.html

Apple'dan alışılmadık adım: iPad ve iPhone güncellemelerinin yolları bu kez ayrılabilir

Apple'dan alışılmadık adım: iPad ve iPhone güncellemelerinin yolları bu kez ayrılabilir

ABD'li teknoloji devi Apple'ın bir sonraki büyük iPad yazılım güncellemesini 1 ay kadar ertelemesi bekleniyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:50+0300

2022-08-04T16:50+0300

2022-08-04T16:50+0300

yaşam

apple

yazılım

iphone

ipad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059505914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1e069018ec0cbfed7a8b8de6c0665cf.jpg

Bloomberg'ün aktardığına göre normalde sırasıyla iPadOS ve iOS adı verilen iPad ve iPhone yazılımlarına yapılacak büyük güncellemeleri eylül ayında aynı zamanda duyuran Apple bu kez tablet güncellemelerini sonraya attı. Adı belirtilmeyen kaynaklar, iOS 16'nın yine eylülde, iPadOS16'nın ise ekimde yayınlayacak. Güncellemeyi ertelemenin bir amacının iPad'in çoklu görev kabiliyetlerini artırmak olduğu belirtiliyor. Zira güncellemede 'Stage Manager' adı verilen ve kullanıcıların aynı anda birden fazla şey yapabilmesini, pencereleri kendilerine göre boyutlandırmalarını ve farklı uygulamalar arasında gidip gelmelerini sağlayacak bir özellik de bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, yazılım, iphone, ipad