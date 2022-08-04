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Apple'dan alışılmadık adım: iPad ve iPhone güncellemelerinin yolları bu kez ayrılabilir
Apple'dan alışılmadık adım: iPad ve iPhone güncellemelerinin yolları bu kez ayrılabilir
ABD'li teknoloji devi Apple'ın bir sonraki büyük iPad yazılım güncellemesini 1 ay kadar ertelemesi bekleniyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T16:50+0300
2022-08-04T16:50+0300
yaşam
apple
yazılım
iphone
ipad
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Bloomberg'ün aktardığına göre normalde sırasıyla iPadOS ve iOS adı verilen iPad ve iPhone yazılımlarına yapılacak büyük güncellemeleri eylül ayında aynı zamanda duyuran Apple bu kez tablet güncellemelerini sonraya attı. Adı belirtilmeyen kaynaklar, iOS 16'nın yine eylülde, iPadOS16'nın ise ekimde yayınlayacak. Güncellemeyi ertelemenin bir amacının iPad'in çoklu görev kabiliyetlerini artırmak olduğu belirtiliyor. Zira güncellemede 'Stage Manager' adı verilen ve kullanıcıların aynı anda birden fazla şey yapabilmesini, pencereleri kendilerine göre boyutlandırmalarını ve farklı uygulamalar arasında gidip gelmelerini sağlayacak bir özellik de bulunuyor.
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apple, yazılım, iphone, ipad

Apple'dan alışılmadık adım: iPad ve iPhone güncellemelerinin yolları bu kez ayrılabilir

16:50 04.08.2022
© AFP 2022 / MICHAEL M. SANTIAGOiPad
iPad - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / MICHAEL M. SANTIAGO
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ABD'li teknoloji devi Apple'ın bir sonraki büyük iPad yazılım güncellemesini 1 ay kadar ertelemesi bekleniyor.
Bloomberg'ün aktardığına göre normalde sırasıyla iPadOS ve iOS adı verilen iPad ve iPhone yazılımlarına yapılacak büyük güncellemeleri eylül ayında aynı zamanda duyuran Apple bu kez tablet güncellemelerini sonraya attı. Adı belirtilmeyen kaynaklar, iOS 16'nın yine eylülde, iPadOS16'nın ise ekimde yayınlayacak.
Güncellemeyi ertelemenin bir amacının iPad'in çoklu görev kabiliyetlerini artırmak olduğu belirtiliyor. Zira güncellemede 'Stage Manager' adı verilen ve kullanıcıların aynı anda birden fazla şey yapabilmesini, pencereleri kendilerine göre boyutlandırmalarını ve farklı uygulamalar arasında gidip gelmelerini sağlayacak bir özellik de bulunuyor.
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