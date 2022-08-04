https://tr.sputniknews.com/20220804/arnavutkoyde-iett-otobusu-2-araca-carpti-hamile-kadin-yaralandi-1059522410.html

Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı, hamile kadın yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı, hamile kadın yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T22:37+0300

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türkiye

iett

istanbul

kaza

arnavutköy

şoför

hamile

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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iett, istanbul, kaza, arnavutköy, şoför, hamile