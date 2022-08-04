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Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı, hamile kadın yaralandı
Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı, hamile kadın yaralandı
İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T22:37+0300
2022-08-04T22:37+0300
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iett
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kaza
arnavutköy
şoför
hamile
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/iett-otobusunde-cinsel-iliskiye-giren-sofor-ve-sevgilisine-1-yila-kadar-hapis-istemi-1059188916.html
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iett, istanbul, kaza, arnavutköy, şoför, hamile

Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı, hamile kadın yaralandı

22:37 04.08.2022
© DHAİstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© DHA
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İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.
Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.
Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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