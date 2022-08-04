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Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği’ne Şii radikaller saldırdı
Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği’ne Şii radikaller saldırdı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Londra’daki büyükelçiliğinin radikal dinci grubun saldırısına uğradığını belirtti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:25+0300
2022-08-04T23:28+0300
dünya
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Ağustos 2022 tarihinde, Azerbaycan’ın İngiltere Büyükelçiliği, radikal dinci grubun saldırısına maruz kaldı. Binaya giren radikaller, balkonuna dini bayraklar asarak dini sloganlar attı. Yerel polisin müdahalesinin ardından, grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alındı. Büyükelçilik çalışanları yalanmadı. Yerel güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma sonuçlarıyla ilgili ek bilgi sunulacak” ifadesine yer verildi.İngiliz medyası, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı ‘Mehdi’nin Kullarının Birliği’ adlı Şii aşırılıkçı örgüt üstlendi. Örgüt, Londra’da yaşayan Kuveytli göçmenler olan Şii din adamları tarafından kuruldu.
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azerbaycan, ingiltere, şii, londra

Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği’ne Şii radikaller saldırdı

23:25 04.08.2022 (güncellendi: 23:28 04.08.2022)
© SputnikAzerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği’ne Şii radikaller saldırdı
Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği’ne Şii radikaller saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Londra’daki büyükelçiliğinin radikal dinci grubun saldırısına uğradığını belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Ağustos 2022 tarihinde, Azerbaycan’ın İngiltere Büyükelçiliği, radikal dinci grubun saldırısına maruz kaldı. Binaya giren radikaller, balkonuna dini bayraklar asarak dini sloganlar attı. Yerel polisin müdahalesinin ardından, grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alındı. Büyükelçilik çalışanları yalanmadı. Yerel güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma sonuçlarıyla ilgili ek bilgi sunulacak” ifadesine yer verildi.
İngiliz medyası, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı ‘Mehdi’nin Kullarının Birliği’ adlı Şii aşırılıkçı örgüt üstlendi. Örgüt, Londra’da yaşayan Kuveytli göçmenler olan Şii din adamları tarafından kuruldu.
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