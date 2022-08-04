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Bahçeli: KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı
Bahçeli: KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı
MHP lideri Bahçeli, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli ''KPSS skandalının çok... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:07+0300
2022-08-04T17:31+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konularla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bahçeli, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıları, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:''Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır"KPSS iptal edilmiştiSoru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 31 Temmuz'da yapılan iki oturumu iptal edildi.KPSS'nin bu hafta sonu ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumları da ertelendi.
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devlet bahçeli, kpss

Bahçeli: KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı

17:07 04.08.2022 (güncellendi: 17:31 04.08.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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MHP lideri Bahçeli, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli ''KPSS skandalının çok yönlü araştırılmalıdır. KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmelidir'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konularla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bahçeli, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıları, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
''Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır"

KPSS iptal edilmişti

Soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 31 Temmuz'da yapılan iki oturumu iptal edildi.
KPSS'nin bu hafta sonu ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumları da ertelendi.
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