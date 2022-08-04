https://tr.sputniknews.com/20220804/bahceli-kpss-skandali-cok-yonlu-arastirilmali-1059508729.html

Bahçeli: KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı

Bahçeli: KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı

MHP lideri Bahçeli, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli ''KPSS skandalının çok... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:07+0300

2022-08-04T17:07+0300

2022-08-04T17:31+0300

politika

devlet bahçeli

kpss

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konularla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bahçeli, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıları, soru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:''Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır"KPSS iptal edilmiştiSoru sızdırma iddialarıyla tartışma konusu olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 31 Temmuz'da yapılan iki oturumu iptal edildi.KPSS'nin bu hafta sonu ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumları da ertelendi.

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devlet bahçeli, kpss