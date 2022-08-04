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https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-3-geminin-tahil-sevkiyati-kapsaminda-seyre-baslamasi-planlaniyor-1059518104.html
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T20:49+0300
2022-08-04T21:01+0300
tahıl sevkiyatı
dünya
ukrayna
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.Akar, Anadolu Ajansı muhabirinin görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandığını hatırlattı.Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.
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tahıl sevkiyatı, ukrayna, hulusi akar, son dakika

Bakan Akar: Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor

20:49 04.08.2022 (güncellendi: 21:01 04.08.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.
Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.
Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akar, Anadolu Ajansı muhabirinin görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandığını hatırlattı.
Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.
Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.
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