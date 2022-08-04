https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-cavusoglu-abdli-mevkidasi-blinken-ile-tahil-sevkiyatini-gorustu-1059487878.html
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T09:12+0300
2022-08-04T09:12+0300
2022-08-04T09:12+0300
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mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.Blinken dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” demişti. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni önceki akşam Türk karasularına girmişti. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet, gemide denetim gerçekleştirmiş ve gemi daha sonra Lübnan'a doğru hareket etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220803/27-bin-ton-misir-yuklu-razoni-sariyerde-denetimi-bekliyor-1059441416.html
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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Blinken dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” demişti.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni önceki akşam Türk karasularına girmişti.
Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet, gemide denetim gerçekleştirmiş ve gemi daha sonra Lübnan'a doğru hareket etmişti.