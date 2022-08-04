Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-cavusoglu-abdli-mevkidasi-blinken-ile-tahil-sevkiyatini-gorustu-1059487878.html
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T09:12+0300
2022-08-04T09:12+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
abd
rusya
ukrayna
bm
tahıl
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056485748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b80deb8234554e67840659457224f4aa.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.Blinken dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” demişti. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni önceki akşam Türk karasularına girmişti. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet, gemide denetim gerçekleştirmiş ve gemi daha sonra Lübnan'a doğru hareket etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220803/27-bin-ton-misir-yuklu-razoni-sariyerde-denetimi-bekliyor-1059441416.html
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056485748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9a3735e2af18ac1895525d39f8c6abd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, abd, rusya, ukrayna, bm, tahıl, gemi

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl sevkiyatını görüştü

09:12 04.08.2022
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Blinken dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” demişti.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni önceki akşam Türk karasularına girmişti.
Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet, gemide denetim gerçekleştirmiş ve gemi daha sonra Lübnan'a doğru hareket etmişti.
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, İstanbul'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
TÜRKİYE
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, İstanbul'dan hareket etti
Dün, 09:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала