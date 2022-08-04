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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T20:57+0300
2022-08-04T20:57+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
bm
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
ukrayna
ukrayna krizi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
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mevlüt çavuşoğlu, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, ukrayna, ukrayna krizi

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

20:57 04.08.2022
© AA / Volkan FuruncuMevlüt Çavuşoğlu - Antonio Guterres
Mevlüt Çavuşoğlu - Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA / Volkan Furuncu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
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