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https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-kocadan-balikli-rum-hastanesindeki-yangina-iliskin-aciklama-103-hasta-tahliye-edildi-1059519581.html
Bakan Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama: 103 hasta tahliye edildi
Bakan Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama: 103 hasta tahliye edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hastanın herhangi bir yaralanma... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:43+0300
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yangın
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının ardından hastalar ve hastane personelinin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:
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Bakan Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama: 103 hasta tahliye edildi

21:43 04.08.2022 (güncellendi: 21:54 04.08.2022)
© İHAhastane, acil
hastane, acil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının ardından hastalar ve hastane personelinin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:
"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."
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