Bakan Kurum: İstanbul emin ellerde değil, ehliyetin yerini liyakatsizlik aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinin ardından Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.İstanbul'un emin ellerde olmadığını ifade eden Kurum, şunları söyledi:'46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz'Bakanlık olarak İstanbul'un en önemli ihtiyacı yeşil alan konusunu ilk sıraya aldıklarına dikkati çeken Kurum, şunları ifade etti:Bağcılar’da 62 bin metrekare büyüklüğündeki Sevgi Ormanı Millet Bahçesi çalışmalarını başlattıklarını, çocuk oyun alanlarıyla, millet kıraathanesiyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, spor sahaları ve piknik alanlarıyla Bağcılar'a geniş bir nefes alanı kazandıracaklarının bilgisini veren Kurum, millet bahçesine 2 bin 500 ağaç dikeceklerini söyledi.Bağcılar için 8 müjdelerinin bulunduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:Kurum, "Bağcılar, nüfusu hızla artan bir ilçemiz, dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Sayısını Cumhurbaşkanı'mız müjdeleyecek ama ben şu kadarının müjdesini vereyim. İnşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılar'daki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı armağan edeceğiz. Tüm piknik alanlarımızı da çevre düzenlemesi yaparak daha kullanılabilir hale getireceğiz" diye konuştu.Bağcılar'da yürütecekleri diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Sporcularımız için içerisinde her türlü imkanın yer alacağı şöyle büyük, geniş bir antrenman sahasını yapıyoruz. İller Bankamız eliyle yeni parklar, kreşler için finansal destek vermeye başladık, daha fazlasını da yapmaya söz veriyoruz. Şu anda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren kadın futbol takımımızı ve ampute futbol takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Takımlarımızın her türlü ihtiyacında yanındayız. Bağcılar'a yeni engelli bakımevleri yapmaya başladık, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Bağcılar'a çağın bütün teknolojilerini içinde barındıran, kantiniyle, kitaplarıyla, okuma salonlarıyla, yeşil alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla 22 tane park kazandırıyoru." ifadelerini kullandı.Bağcılar'da son seçimde 278 bin vatandaşın AK Parti'ye oy verdiğini ve AK Parti'nin ilçede 120 bin üyesinin bulunduğunu aktaran Bakan Kurum, 200 bin üye sayısına ulaşmalarının gerektiğini dile getirdi.Bakan Kurum, "Bunun için de kapı kapı gezip bu müjdelerimizi vatandaşımıza anlatacağız. Çok çalışacağız çünkü artık önümüzde Türkiye'nin en önemli kavşak noktası var. 2023 seçimleri var. İnşallah bu can bu tende durdukça biz de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu davanın bir neferi olmaya, milletimiz için üretmeye, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

