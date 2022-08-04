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https://tr.sputniknews.com/20220804/balikesirde-cikan-orman-yanginina-karadan-ve-havadan-mudahale-ediliyor-1059514889.html
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T19:27+0300
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türkiye
susurluk
orman yangını
yangın
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Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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susurluk
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susurluk, orman yangını, yangın

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

19:27 04.08.2022
© AASusurluk, orman yangını
Susurluk, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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