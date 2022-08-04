https://tr.sputniknews.com/20220804/balikesirde-cikan-orman-yanginina-karadan-ve-havadan-mudahale-ediliyor-1059514889.html

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:27+0300

2022-08-04T19:27+0300

2022-08-04T19:27+0300

türkiye

susurluk

orman yangını

yangın

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Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

türkiye

susurluk

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susurluk, orman yangını, yangın