https://tr.sputniknews.com/20220804/balikesirde-cikan-orman-yanginina-karadan-ve-havadan-mudahale-ediliyor-1059514889.html
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T19:27+0300
2022-08-04T19:27+0300
2022-08-04T19:27+0300
türkiye
susurluk
orman yangını
yangın
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Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
türkiye
susurluk
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susurluk, orman yangını, yangın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.