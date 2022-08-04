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Beyrut Limanı patlamasının yıldönümü: Patlamanın sembolü buğday silosunda yeni çökme meydana geldi
Beyrut Limanı patlamasının yıldönümü: Patlamanın sembolü buğday silosunda yeni çökme meydana geldi
Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan tahıl silosunda, patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma öncesi aniden yeni bir çökme yaşandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:45+0300
2022-08-04T17:53+0300
lübnan
dünya
beyrut limanı
patlama
silo
çökme
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Lübnan'ın başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programına katılmak için olay bölgesine doğru gittiği sırada silonun kuzey cephesinde yer alan 2 blokta çöküntü oldu.Çöküntü sonrası bloklar yan yatarken, Beyrut Limanı'nda büyük toz bulutu oluştu.Beyrut Limanı'ndaki trajik patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Lübnanlılar limanda toplanmaya devam ediyor.Patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.Silonun tamamen yıkılma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştı.Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.
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lübnan, beyrut limanı, patlama, silo, çökme

Beyrut Limanı patlamasının yıldönümü: Patlamanın sembolü buğday silosunda yeni çökme meydana geldi

17:45 04.08.2022 (güncellendi: 17:53 04.08.2022)
© AFP 2022 / IBRAHIM AMROLübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi
Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / IBRAHIM AMRO
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Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan tahıl silosunda, patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma öncesi aniden yeni bir çökme yaşandı.
Lübnan'ın başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programına katılmak için olay bölgesine doğru gittiği sırada silonun kuzey cephesinde yer alan 2 blokta çöküntü oldu.
Çöküntü sonrası bloklar yan yatarken, Beyrut Limanı'nda büyük toz bulutu oluştu.
Beyrut Limanı'ndaki trajik patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Lübnanlılar limanda toplanmaya devam ediyor.
Patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.
Silonun tamamen yıkılma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.
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