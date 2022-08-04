Beyrut patlamasının 2. yılı: Yakınlarını kaybedenler adalet istiyor
17:54 04.08.2022 (güncellendi: 17:59 04.08.2022)
© Sputnik / Zahraa al-AmirBeyrut patlamasının yıldönümü
© Sputnik / Zahraa al-Amir
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Lübnan hâlâ yaralarını tam olarak sarabilmiş değil. Limandaki kalıntılar bölge sakinleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor, altyapı tamamen onarılmış değil ve halk korkunç trajedinin sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada 200'den fazla kişi öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı. Patlama, beraberinde devletin sosyo-ekonomik çöküşünü, hükümetin istifasını, Lübnan ve vatandaşları için yaşamın her alanında uzun süreli bir krizi getirdi.
Trajediden sorumlu olanlara yönelik soruşturma ve haklarında aramalar başlatıldı. Soruşturmadan sorumlu yargıç Tarık Bitar, Lübnan hükümeti ve nüfuzlu aşiretlerin yargılamalara müdahalesinden şikayetçi. Ana şüpheliler soruşturmayla işbirliği yapmayı reddediyor. Bu nedenle iki yıldır şu ana kadar bir sonuç alınamadı.
© Sputnik / Zahraa al-AmirBeyrut patlamasının yıldönümü
© Sputnik / Zahraa al-Amir
Hayatları 'önce' ve 'sonra' olarak ikiye bölündü
Ermeni mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Siham Tekiyan, patlamanın hem onun hem de şehrin hayatını ‘önce’ ve ‘sonra’ olarak ikiye böldüğünü belirterek, “Olağanüstü derecede güçlü bir patlamaydı. O sırada kendime ait dükkandaydım. Cam parçaları beni ciddi şekilde yaraladı. Hastanede yaklaşık 30 dikiş atıldı. Dükkanda sağlam hiçbir şey kalmadı. Evi ve dükkanı kendi imkanlarımla onardım. Devlet tamir için bana sadece 9 milyon lira verdi, oysa onarım bana 60 milyona mal oldu” dedi.
© Sputnik / Zahraa al-AmirPatlamada hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyor. Direğin üzerinde 'açığa veriyoruz' hashtagı ile patlamada ölenlerden birinin fotoğrafı yer alıyor, aşağıda ise 'İlays Huri İçin Adalet' yazısı bulunuyor.
Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyor. Direğin üzerinde 'açığa veriyoruz' hashtagı ile patlamada ölenlerden birinin fotoğrafı yer alıyor, aşağıda ise 'İlays Huri İçin Adalet' yazısı bulunuyor.
© Sputnik / Zahraa al-Amir
Birkaç hafta önce, liman bir kez daha başkent sakinleri için tehdit oluşturmaya başladı: limandaki tahıl ambarları yanmaya ve yavaş yavaş çökmeye başladı.
'Adil bir soruşturma talep ediyoruz'
Trajedinin kurbanlarından birinin kız kardeşi Rimma el-Zahed şunları söyledi:
“Şehrin tüm diğer sakinleri gibi ben de devletten sorumluyum. Hükümetimiz görevlerini yerine getirmedi, amonyum nitratı 7 yıl boyunca limanda tuttu ve işte sonuç. Bu şekilde davranmalarına izin verdik. Ama yine de adil bir soruşturma, sorumluların cezalandırılmasını ve en azından bir miktar tazminat talep ediyoruz.”
El-Zahed ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerinin Kültür Bakanlığı’na patlama alanının anıta dönüştürülmesi için toplu talepte bulunduklarını belirtti.
© Sputnik / Zahraa al-AmirPatlama sonucu Beyrut Limanı'ndan kalan enkazlar
Patlama sonucu Beyrut Limanı'ndan kalan enkazlar
© Sputnik / Zahraa al-Amir