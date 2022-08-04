https://tr.sputniknews.com/20220804/beyrut-patlamasinin-2-yildonumu-yakinlarini-kaybedenler-adalet-istiyor-1059510003.html

Beyrut patlamasının 2. yılı: Yakınlarını kaybedenler adalet istiyor

Beyrut patlamasının 2. yılı: Yakınlarını kaybedenler adalet istiyor

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Lübnan hâlâ yaralarını tam olarak sarabilmiş değil. Limandaki kalıntılar bölge sakinleri için... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:54+0300

2022-08-04T17:54+0300

2022-08-04T17:59+0300

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada 200'den fazla kişi öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı. Patlama, beraberinde devletin sosyo-ekonomik çöküşünü, hükümetin istifasını, Lübnan ve vatandaşları için yaşamın her alanında uzun süreli bir krizi getirdi.Trajediden sorumlu olanlara yönelik soruşturma ve haklarında aramalar başlatıldı. Soruşturmadan sorumlu yargıç Tarık Bitar, Lübnan hükümeti ve nüfuzlu aşiretlerin yargılamalara müdahalesinden şikayetçi. Ana şüpheliler soruşturmayla işbirliği yapmayı reddediyor. Bu nedenle iki yıldır şu ana kadar bir sonuç alınamadı.Hayatları 'önce' ve 'sonra' olarak ikiye bölündüErmeni mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Siham Tekiyan, patlamanın hem onun hem de şehrin hayatını ‘önce’ ve ‘sonra’ olarak ikiye böldüğünü belirterek, “Olağanüstü derecede güçlü bir patlamaydı. O sırada kendime ait dükkandaydım. Cam parçaları beni ciddi şekilde yaraladı. Hastanede yaklaşık 30 dikiş atıldı. Dükkanda sağlam hiçbir şey kalmadı. Evi ve dükkanı kendi imkanlarımla onardım. Devlet tamir için bana sadece 9 milyon lira verdi, oysa onarım bana 60 milyona mal oldu” dedi.Birkaç hafta önce, liman bir kez daha başkent sakinleri için tehdit oluşturmaya başladı: limandaki tahıl ambarları yanmaya ve yavaş yavaş çökmeye başladı. 'Adil bir soruşturma talep ediyoruz'Trajedinin kurbanlarından birinin kız kardeşi Rimma el-Zahed şunları söyledi:El-Zahed ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerinin Kültür Bakanlığı’na patlama alanının anıta dönüştürülmesi için toplu talepte bulunduklarını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220804/beyrut-limani-patlamasinin-yildonumu-patlamanin-sembolu-bugday-silosunda-yeni-cokme-meydana-geldi-1059509762.html

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beyrut limanı, beyrut, kimyasal patlama, lübnan, ortadoğu