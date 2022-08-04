Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220804/biden-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilim-protokollerini-imzalamayi-dort-gozle-bekliyorum--1059486024.html
Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum
Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın Senato tarafından onaylanan NATO katılım protokollerini imzalamayı dört gözle beklediğini söyledi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T04:58+0300
2022-08-04T05:03+0300
abd
joe biden
senato
karar
nato
katılım
imza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057881297_0:83:3073:1812_1920x0_80_0_0_7ebbbccdcf6013a0e0f08e22ded7e788.jpg
ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylayan kararı, 95 'evet' oyuna karşılık 1 'hayır' oyuyla kabul etti. Oylamaya 3 senatör katılmazken 1 senatör ise 'çekimser' oy kullandı. Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu. ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057881297_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_ed9cc104e9ff96010deec845cac4accb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, senato, karar, nato, katılım, imza

Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum

04:58 04.08.2022 (güncellendi: 05:03 04.08.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın Senato tarafından onaylanan NATO katılım protokollerini imzalamayı dört gözle beklediğini söyledi.
ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylayan kararı, 95 'evet' oyuna karşılık 1 'hayır' oyuyla kabul etti. Oylamaya 3 senatör katılmazken 1 senatör ise 'çekimser' oy kullandı.
Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu.
ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
2 Ağustos, 02:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала