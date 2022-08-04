https://tr.sputniknews.com/20220804/biden-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilim-protokollerini-imzalamayi-dort-gozle-bekliyorum--1059486024.html
Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum
Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın Senato tarafından onaylanan NATO katılım protokollerini imzalamayı dört gözle beklediğini söyledi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T04:58+0300
2022-08-04T04:58+0300
2022-08-04T05:03+0300
abd
joe biden
senato
karar
nato
katılım
imza
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ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylayan kararı, 95 'evet' oyuna karşılık 1 'hayır' oyuyla kabul etti. Oylamaya 3 senatör katılmazken 1 senatör ise 'çekimser' oy kullandı. Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu. ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html
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Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum
04:58 04.08.2022 (güncellendi: 05:03 04.08.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın Senato tarafından onaylanan NATO katılım protokollerini imzalamayı dört gözle beklediğini söyledi.
ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylayan kararı, 95 'evet' oyuna karşılık 1 'hayır' oyuyla kabul etti. Oylamaya 3 senatör katılmazken 1 senatör ise 'çekimser' oy kullandı.
Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu.
ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.