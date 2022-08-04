https://tr.sputniknews.com/20220804/bilim-kurulu-uyesi-prof-turan-yogun-bakim-yatak-sayimizi-yuzde-30-artirdik-1059495222.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Turan: Yoğun bakım yatak sayımızı yüzde 30 artırdık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Turan: Yoğun bakım yatak sayımızı yüzde 30 artırdık

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, yaz tatili ve Kurban Bayramı'nın... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T12:30+0300

2022-08-04T12:30+0300

2022-08-04T12:30+0300

koronavirüs

koronavirüs

yoğun bakım

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, şu anda hastaneye başvuran semptomatik bireylerin yüzde 50'den fazlasının pozitif çıktığını belirtti. Prof. Dr. Turan, "Bu semptomatik bireyler için geçerli. Bir de asemptomatik olarak toplumda dolaşan kişiler söz konusu. Bu noktada semptomatik kişilerin ne kadarının hastaneye ihtiyaç duyduğu da önem arz ediyor. Şu anda pozitif kişi sayısına paralel olarak bu oranlar artıyor. Hastane ve Yoğun Bakım ihtiyacı olan hastalarımız da artıyor ama özellikli bir grup var ki onu mutlaka ifade etmek isterim; 65 yaş üstünde hipertansiyonu, diyabeti, kalp ve damar rahatsızlıkları ya da ek bir rahatsızlığı olan kişiler, hatırlatma dozlarını yaptırmadılarsa daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve hatta bu kişilerde ne yazık ki kayıplar da olabiliyor" dedi. 'Yoğun bakıma ihtiyaç artıyor' Prof. Dr. Turan, şu an Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 yoğun bakımında yatanların çoğunu 65 yaş üstü ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan hastaların oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu hasta grubu zaten üzerine titrediğimiz hasta grubu, Kovid-19 pozitif olmasa da başka nedenlerle de yoğun bakıma ihtiyaç duyabilecek hastalar. Bir de üzerine Kovid-19 pozitifliği eklenince tabi ki yoğun bakım ihtiyaçları da artıyor. Şu andaki popülasyonun genel görüntüsü bu şekilde. Bir artış var ve biz de ona göre aksiyon alıyoruz. Bu nedenle yoğun bakım ve servis yataklarımız da artırdık. Geçtiğimiz haftaya göre Kovid-19 yoğun bakım yatak ve servis yatak sayımızı yüzde 30 oranında artırdık. Amacımız gerçekten de hastane ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalara ihtiyaçları dahilinde yer temin edebilmek ve bulmak" diye konuştu.

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koronavirüs, yoğun bakım