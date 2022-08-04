https://tr.sputniknews.com/20220804/bir-patlican-sekil-bozuklugu-vakasi-da-endonezyadan--1059502014.html

Bir 'patlıcan şekil bozukluğu' vakası da Endonezya'dan

Bir 'patlıcan şekil bozukluğu' vakası da Endonezya'dan

Endonezya'da eşiyle 'coşkulu' bir şekilde ilişkiye girerken tuhaf bir ses duyan ve saatler süren ağrı sonrası hastaneye giden orta yaşlı bir adamın penisinin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:19+0300

2022-08-04T15:19+0300

2022-08-04T15:19+0300

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cinsel ilişki

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'International Journal of Surgery Case Reports' adlı bilimsel dergide yer verilen vakada doktorlar 50 yaşındaki adamın cinsel organının ciddi derecede şiştiği ve sağa doğru eğik kaldığı görüldü. Duruma 'karakteristik patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi koyan doktorlar penisin iki kısmında kırık tespit etti. Kayıtlarda söz konusu kısımlarda kırıktan mustarip yalnızca iki vaka bulunuyor. Ameliyattan beş gün sonra hastaneden taburcu olan adamın penisinin şimdi de hafif sola doğru eğik olduğuna da dikkat çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220708/cinsel-iliski-sirasinda-penisi-kirilan-adama-patlican-sekil-bozuklugu-teshisi-1058488123.html

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endonezya, penis, patlıcan, cinsel ilişki