https://tr.sputniknews.com/20220804/bir-patlican-sekil-bozuklugu-vakasi-da-endonezyadan--1059502014.html
Bir 'patlıcan şekil bozukluğu' vakası da Endonezya'dan
Bir 'patlıcan şekil bozukluğu' vakası da Endonezya'dan
Endonezya'da eşiyle 'coşkulu' bir şekilde ilişkiye girerken tuhaf bir ses duyan ve saatler süren ağrı sonrası hastaneye giden orta yaşlı bir adamın penisinin... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T15:19+0300
2022-08-04T15:19+0300
2022-08-04T15:19+0300
dünya
endonezya
penis
patlıcan
cinsel ilişki
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'International Journal of Surgery Case Reports' adlı bilimsel dergide yer verilen vakada doktorlar 50 yaşındaki adamın cinsel organının ciddi derecede şiştiği ve sağa doğru eğik kaldığı görüldü. Duruma 'karakteristik patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi koyan doktorlar penisin iki kısmında kırık tespit etti. Kayıtlarda söz konusu kısımlarda kırıktan mustarip yalnızca iki vaka bulunuyor. Ameliyattan beş gün sonra hastaneden taburcu olan adamın penisinin şimdi de hafif sola doğru eğik olduğuna da dikkat çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/cinsel-iliski-sirasinda-penisi-kirilan-adama-patlican-sekil-bozuklugu-teshisi-1058488123.html
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endonezya, penis, patlıcan, cinsel ilişki
Bir 'patlıcan şekil bozukluğu' vakası da Endonezya'dan
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Endonezya'da eşiyle 'coşkulu' bir şekilde ilişkiye girerken tuhaf bir ses duyan ve saatler süren ağrı sonrası hastaneye giden orta yaşlı bir adamın penisinin kırıldığı ortaya çıktı.
'International Journal of Surgery Case Reports' adlı bilimsel dergide yer verilen vakada doktorlar 50 yaşındaki adamın cinsel organının ciddi derecede şiştiği ve sağa doğru eğik kaldığı görüldü. Duruma 'karakteristik patlıcan şekil bozukluğu' teşhisi koyan doktorlar penisin iki kısmında kırık tespit etti. Kayıtlarda söz konusu kısımlarda kırıktan mustarip yalnızca iki vaka bulunuyor.
Ameliyattan beş gün sonra hastaneden taburcu olan adamın penisinin şimdi de hafif sola doğru eğik olduğuna da dikkat çekildi.