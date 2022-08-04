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BM'den Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talebi
BM'den Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talebi
Birleşmiş Milletler (BM), iki yıl önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen büyük patlama hakkında uluslararası inceleme başlatılması... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T05:21+0300
2022-08-04T05:21+0300
dünya
beyrut
beyrut limanı
patlama
bm
birleşmiş milletler (bm)
inceleme
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BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri olduğu vurgulanırken, "Patlamanın neden meydana geldiğini öğrenmek için şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı" değerlendirmesinde bulunuldu.Patlamanın ikinci yılında Lübnan halkının, kurbanlar için adalet beklemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Uluslararası incelemenin gecikme olmaksızın başlatılması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.BM'nin patlamadan sonra Lübnan hükümetine olayın incelenmesi için çağrıda bulunduğu, fakat sürecin birkaç defa engellendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin bu çağrıları dikkate alarak gerekeni yapması talep edildi.Beyrut Limanı patlamasıBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden edildiği açıklanmıştı.Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-beyrut-limani-patlamasinin-uydu-goruntulerini-lubnana-gonderecek-1050903386.html
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beyrut, beyrut limanı, patlama, bm, birleşmiş milletler (bm), inceleme

BM'den Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talebi

05:21 04.08.2022
© AABeyrut Limanı Patlaması
Beyrut Limanı Patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), iki yıl önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen büyük patlama hakkında uluslararası inceleme başlatılması gerektiğini açıkladı.
BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri olduğu vurgulanırken, "Patlamanın neden meydana geldiğini öğrenmek için şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Patlamanın ikinci yılında Lübnan halkının, kurbanlar için adalet beklemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Uluslararası incelemenin gecikme olmaksızın başlatılması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
BM'nin patlamadan sonra Lübnan hükümetine olayın incelenmesi için çağrıda bulunduğu, fakat sürecin birkaç defa engellendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:
"Kurban yakınları, Lübnanlı yetkililerin vermekte yetersiz kaldığı cevapları çok taraflı bir sistemin yürüttüğü soruşturma yoluyla alabilme umuduyla, İnsan Hakları Konseyi himayesinde bağımsız bir soruşturma başlatılabilmesi için uluslararası camiaya çağrıda bulundu."
Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin bu çağrıları dikkate alarak gerekeni yapması talep edildi.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden edildiği açıklanmıştı.
Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.
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