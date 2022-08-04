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https://tr.sputniknews.com/20220804/brezilya-faizi-5-yilin-zirvesine-cikardi-1059489387.html
Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı
Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı
Brezilya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
faiz
brezilya
enflasyon
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Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan yükseltti ve eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11.75 puana çıktı. Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11.39 olarak kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bolsonaro-ukrayna-krizinin-nasil-cozulecegini-biliyorum-ama-simdilik-soylemeyecegim-1058742228.html
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faiz, brezilya, enflasyon

Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı

10:08 04.08.2022
© AFP 2022Brezilya Merkez Bankası
Brezilya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022
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Brezilya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan yükseltti ve eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.
BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.
Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11.75 puana çıktı. Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11.39 olarak kaydedilmişti.
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