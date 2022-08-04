https://tr.sputniknews.com/20220804/brezilya-faizi-5-yilin-zirvesine-cikardi-1059489387.html
Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı
Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı
Brezilya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:08+0300
2022-08-04T10:08+0300
2022-08-04T10:08+0300
ekonomi
faiz
brezilya
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059489227_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fce2c1958cd0d5675eeb91255edf9ccd.jpg
Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan yükseltti ve eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11.75 puana çıktı. Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11.39 olarak kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bolsonaro-ukrayna-krizinin-nasil-cozulecegini-biliyorum-ama-simdilik-soylemeyecegim-1058742228.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059489227_103:0:1200:823_1920x0_80_0_0_b04c96e850546044bbe011a1047c0296.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faiz, brezilya, enflasyon
Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı
Abone ol
Brezilya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan yükseltti ve eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.
BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.
Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11.75 puana çıktı. Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11.39 olarak kaydedilmişti.