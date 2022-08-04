https://tr.sputniknews.com/20220804/brezilya-faizi-5-yilin-zirvesine-cikardi-1059489387.html

Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı

Brezilya, faizi 5 yılın zirvesine çıkardı

Brezilya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T10:08+0300

2022-08-04T10:08+0300

2022-08-04T10:08+0300

ekonomi

faiz

brezilya

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059489227_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fce2c1958cd0d5675eeb91255edf9ccd.jpg

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan yükseltti ve eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11.75 puana çıktı. Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11.39 olarak kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220715/bolsonaro-ukrayna-krizinin-nasil-cozulecegini-biliyorum-ama-simdilik-soylemeyecegim-1058742228.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faiz, brezilya, enflasyon