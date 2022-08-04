CANLI | Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum

Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istediğini ve Pekin'i, Rusya'nın askeri operasyonu sonlandırması için 'nüfuzunu kullanmaya' çağırdı.

South China Morning Post (SCMP) gazetesine röportaj veren Zelenskiy, "Doğrudan konuşmak istiyorum. Bir yıl önce Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşmem oldu. Çin lideri, o sırada ikili ilişkilerden sıcak bir şekilde bahsetti" dedi.

Zelenskiy, "Ancak yararlı olacağını düşünmeme rağmen Çin ile o zamandan beri herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Çin'in 'çok güçlü bir devlet ve güçlü bir ekonomi olduğunu ve dolayısıyla Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebileceğini' savunan Zelenskiy, Pekin'in Ukrayna konusunda 'dengeli' bir tutum sürdürme istediğini anladığını ifade ederek, "Elbette Çin'in Rusya Federasyonu'na karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesini çok isterim" diye konuştu.