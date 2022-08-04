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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/canli--zelenskiy-ihtilaf-konusunda-cin-lideri-si-cinping-ile-dogrudan-gorusmek-istiyorum-1059488160.html
CANLI | Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum
CANLI | Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istediğini ve Pekin'i... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T09:35+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donbass
yaptırım
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, yaptırım, doğalgaz, новый онлайн для белой редактуры
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum

09:35 04.08.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istediğini ve Pekin'i, Rusya'nın askeri operasyonu sonlandırması için 'nüfuzunu kullanmaya' çağırdı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil, Sahalin-1 projesindeki operasyonel faaliyetlerini farklı bir tarafa devri üzerinde görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde DHC topraklarında yer alan 8 yerleşime 340’ın üzerinde top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Ukrayna'nın füze saldırılarının ardından kapatılan Antonovskiy Köprüsünün onarımının önümüzdeki hafta başında tamamlanacağını söyledi.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımların ve mevcut durumun Siemens'in yükümlülükleriyle tutarsızlığının, Kuzey Akım gaz boru hattının Kanada'da onarılan ve şu anda Almanya'da bulunan türbininin teslimatını imkansız hale getirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu, DHC topraklarına bugün 340’ın üzerinde mermi ateşledi
Dün, 16:28
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:42 04.08.2022
Finlandiya, mağaza sahiplerine Rusya vatandaşlarına hizmet vermeme çağrısı yaptı
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, işletme sahiplerin Rusya vatandaşlarına hizmet vermemeleri ve müşterilerin kimliklerini kontrol etmeleri çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya içinde kullanılmaları amaçlanıyorsa, yaptırımlı malların satışı yasak" denildi. Daha önce YLE televizyonu, Finlandiya gümrük memurlarının ülkeyi terk eden Rus vatandaşlarına ait navigasyon ekipmanlarına, insansız hava araçlarına ve diğer çifte kullanımlı eşyalara el koyduğunu duyurmuştu.
09:34 04.08.2022
Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istediğini ve Pekin'i, Rusya'nın askeri operasyonu sonlandırması için 'nüfuzunu kullanmaya' çağırdı.
South China Morning Post (SCMP) gazetesine röportaj veren Zelenskiy, "Doğrudan konuşmak istiyorum. Bir yıl önce Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşmem oldu. Çin lideri, o sırada ikili ilişkilerden sıcak bir şekilde bahsetti" dedi.
Zelenskiy, "Ancak yararlı olacağını düşünmeme rağmen Çin ile o zamandan beri herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
Çin'in 'çok güçlü bir devlet ve güçlü bir ekonomi olduğunu ve dolayısıyla Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebileceğini' savunan Zelenskiy, Pekin'in Ukrayna konusunda 'dengeli' bir tutum sürdürme istediğini anladığını ifade ederek, "Elbette Çin'in Rusya Federasyonu'na karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesini çok isterim" diye konuştu.
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