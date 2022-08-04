CANLI | Zelenskiy: İhtilaf konusunda Çin lideri Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil, Sahalin-1 projesindeki operasyonel faaliyetlerini farklı bir tarafa devri üzerinde görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde DHC topraklarında yer alan 8 yerleşime 340’ın üzerinde top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Ukrayna'nın füze saldırılarının ardından kapatılan Antonovskiy Köprüsünün onarımının önümüzdeki hafta başında tamamlanacağını söyledi.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımların ve mevcut durumun Siemens'in yükümlülükleriyle tutarsızlığının, Kuzey Akım gaz boru hattının Kanada'da onarılan ve şu anda Almanya'da bulunan türbininin teslimatını imkansız hale getirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: