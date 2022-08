https://tr.sputniknews.com/20220804/catakli-alevi-kurumlarina-yonelik-saldirida-bazi-orgut-baglantilari-da-var-1059481674.html

Çataklı: Alevi kurumlarına yönelik saldırıda bazı örgüt bağlantıları da var

Çataklı: Alevi kurumlarına yönelik saldırıda bazı örgüt bağlantıları da var

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırının "çok açık bir provokasyon" olduğunu ifade ederek... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T01:40+0300

2022-08-04T01:40+0300

2022-08-04T01:54+0300

ismail çataklı

türkiye

alevi

kpss

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059482671_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_6a0448f6602988e62bff0e18ca277079.jpg

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.30 Temmuz'da Ankara'da 3 cemevine yapılan provokatif saldırının faillerinin, olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalanıp adalete teslim edildiğini belirten Çataklı, bu tür eylemlere karşı teyakkuz ve hassasiyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.Çataklı, yine bir istikrarsızlık üretme çabası örneğinin de göç meselesinde yaşandığını belirterek tüm dünyanın aynı anda yaşadığı ve çare aradığı bir sorunun, "kadrolu fitneciler" ve "kadrolu provokatörler" tarafından istismar edildiğini söyledi. Bütün siyasi ikbalini göç meselesinin istismarı üzerine kurgulamış siyasetçilerin olduğunu ifade eden Çataklı, bunların yalan yanlış iddialarına gerekli yanıtların Göç İdaresi Başkanlığınca verildiğini kaydetti.'Bizim göç yönetimimizde kara lekeler yok'Çataklı, Yunanistan'ın geri itme hukuksuzluğunun devam ettiğini ve Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından Yunanistan ve Fronteks'in geri itmeler konusunda işbirliği yaptığına dair rapor yayımlandığını anımsatarak, "Çok şükür, bizim göç yönetimimizde böyle kara lekeler yoktur. Bu hükümlerin artmasını, dünyanın bu konuda uyarılarımızı dikkate almasını ve sorunun palyatif değil, yerinde çözümlerle, medeniyetimize yakışır şekilde halledilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.Hava sıcaklığındaki artış ve iklim değişikliklerinin de etkisiyle geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin orman yangıları ve sel felaketleriyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Çataklı, Türkiye'nin ciddi bir afet yönetim stratejisi ve kapasitesi olduğunu, bu kapasitenin sosyal medya atışmalarına malzeme edilmesinin doğru olmadığını vurguladı.'Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Van artık terörle değil festivallerle, şenliklerle anılıyor'Çataklı, Bakanlığın sorumluluk alanındaki konularla ilgili temmuz ayı verilerini paylaştı.Terörle mücadelenin "7 gün 24 saat" esasıyla sürdüğünü ve geçtiğimiz günlerde 42 yıl aranın ardından düzenlenen "2. Cudi Festivali"nin, mücadelenin geldiği noktayı anlamak bakımından önemli olduğunu dile getiren Çataklı, "Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Van artık terörle değil festivallerle, şenliklerle anılmaktadır. Sayın Bakan'ımızın teröristlere yönelik bir teslim ol çağrısı oldu. Buna bir katkı da bu toplantı vesilesiyle yapmak isteriz. Bütün teröristlere yetecek kadar sarı torbamız var ve hazır. Bu işi bitirmekte kararlıyız. Tek seçenekleri var, teslim olmak ve acele etsinler" değerlendirmesinde bulundu.- "Temmuzda 728 operasyon yapıldı"Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde temmuz ayında PKK'ya yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı 12 bin 377 kırsal operasyon ve örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik 728 operasyon yapıldığını bildirerek şu bilgileri verdi:'Temmuzda 7 terör eylemi engellendi'Temmuzda yapılan operasyonlar sonucunda 65 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 38 silah, 11 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 29 el bombası, 111 kilogram patlayıcı madde ve 5 bin 164 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini açıklayan Çataklı, şunları kaydetti:Çataklı, Eren Abluka Operasyonları sonucu bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek "263 mağara/sığınak imha edilmiş, 102 silah, 180 el bombası, 47 mayın/EYP, 375 fünye, 404 tüp, 2 bin 943 kilogram patlayıcı, 24 dürbün, 34 telsiz, 15 bin 758 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.'Uyuşturucuyla mücadelede 1472 kişi tutuklandı'Dünyada uyuşturucu üretiminin en fazla arttığı dönemde rekor yakalamalara imza attıklarını dile getiren Çataklı, temmuz ayında uyuşturucuyla mücadelede yapılan 15 bin 575 operasyonda 19 bin 386 kişi gözaltına alındığını ve 1472 kişinin adli makamlarca tutuklandığını duyurdu.Operasyonlarda, 1760 kilogram esrar, 78 kilogram skunk, 242 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde 708 artış ile 380 kilogram kokain, 44 kilogram sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 69 artış ile 840 kilogram metamfetamin, 85 bin 358 ectasy, 30 bin 16 captagon, 418 bin 491 sentetik ecza ve 7 milyon 116 bin 991 kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Çataklı, şu bilgileri paylaştı:"Uyuşturucu ihbarları için geliştirdiğimiz ve ihbar edenin kimliğini saklı tutmaya yarayan UYUMA adlı uygulamamızda hedef sayımız 1 milyondu. Halihazırda indirme sayımız 513 bin 722'ye ulaştı. Bu uygulama üzerinden 44 bin 789 ihbar yapıldı. Çabalarımız sayesinde 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2021'de bu sayı yüzde 71 azalışla 270'e düşmüştür. Adli tıp çalışmaları sonuçlanan maddeye bağlı ölüm sayısı 2021'in ilk 6 ayında 45 iken, 2022 yılı ilk 6 ayında yüzde 11 azalışla 40 olmuştur, yani düşüş eğilimi devam ediyor.Metamfetamin veya kısa adıyla 'met' olarak bilinen uyuşturucu hakkında genç kardeşlerimize birkaç hatırlatma ve uyarı yapmak istiyoruz. Lütfen uzak durun. Her uyuşturucudan uzak durun, metamfetaminden daha fazla uzak durun. Çünkü bu maddenin öldürücülüğü çok yüksek, geri dönüşü de neredeyse yok. Dünyada da hem arzı hem de öldürücülüğü arttı. Dolayısıyla bütün toplumun, her vatandaşımızın bu maddeyle ilgili uyanık olmasında fayda var. Maddeyi yakalamak, bu mücadelenin bir ayağı, diğer ayağı ise toplumun farkındalığıdır. Bu itibarla bu konuya hem gençlerimizin hem anne babalarımızın dikkatini çekmek istiyoruz."'Kaçakçılıkla mücadelede 18 kişi tutuklandı'Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik temmuz ayında yapılan 1775 operasyonda 2 bin 557 kişinin gözaltına alındığını, 18 kişinin tutuklandığını bildirerek, operasyonlarda, 346 bin 337 paket kaçak sigara, 158 bin 825 litre kaçak akaryakıt ve 58 bin 496 litre kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini kaydetti.24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 3 milyon 885 bin 777 indirilme sayısına ulaştığını kaydeden Çataklı, uygulamayla bugüne kadar alınan 266 bin 605 asıllı ihbarın hepsine müdahale edildiğini söyledi.'Elektronik izleme merkezince halen 636 vakanın takibi sürüyor'Çataklı, elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 96 vakanın takibinin yapıldığını, halen 636 vakanın takibinin sürdüğünü ve bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayetinin meydana gelmediğini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:"2021-2022 yıllarının temmuz ayları asayiş verileri karşılaştırıldığında ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen yankesicilik olaylarında yüzde 27 azalış, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 6 azalış, evden hırsızlık olaylarında yüzde 10 azalış sağlanmıştır. Ayrıca 2022 yılı Temmuz ayında günlük ortalama evden hırsızlık sayıları, İstanbul'da 24'e, Ankara'da 2'ye, İzmir'de 8'e, ülke genelinde ise 152 seviyesine düşmüştür. Siber suçlarla mücadelede 2022 yılı temmuz ayında terör suçları kapsamında 11 bin 813 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış ve 109 şüpheli yakalanmıştır.'Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 652 bin 633 kişi olarak gözüküyor'2022 Temmuz ayında, 5 bin 103'ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Geri dönüşler de devam ediyor. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaştı. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 652 bin 633 kişi olarak gözüküyor."Temmuz ayında Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların memleketlerine yolculuk yaptığını ve geçmiş senelere oranla trafikte can kaybının çok daha az gerçekleştiğini anlatan Çataklı, "2021-2022 yılı temmuz ayları değerlendirildiğinde, yüzde 13 azalışla 213 ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Yüzde 12 azalışla 260 vatandaşımız maalesef kaza yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca yüzde 14 azalışla 18 bin 690 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, yüzde 15 azalışla 30 bin 286 vatandaşımız da yaralandı. Maalesef 38 yaya olay yerinde hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.Çataklı, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin kaç kişinin gözaltına alındığı ve bunların bağlantılarına ilişkin soru üzerine, önceden planladığı belli olan çok açık bir provokasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Olayın gerçekleşme süresinin çok kısa bir zamanı kapsadığına dikkati çeken Çataklı, "3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bazı örgüt bağlantıları da elde var irtibatlarıyla ilgili. Ancak soruşturma devam ettiği için onu soruşturmanın sonucunda değerlendirmek daha uygun olur diye değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.'İçişleri Bakanlığı'nın 49 bin 13 çalışanı FETÖ'den ihraç edildi'FETÖ'yle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilen personel sayısına yönelik soru üzerine Çataklı, şu yanıtı verdi:"İki şekilde ihraç gerçekleşti bugüne kadar, KHK'lerle ve idari işlemlerle ihraçlar yapıldı. İçişleri Bakanlığının, KHK'ler ile 37 bin 934 kişi, idari işlemle de 11 bin 79 kişi olmak üzere 49 bin 13 çalışanı ihraç edildi. Bunların içerisinde mülki idare amirleri, emniyet ve jandarma, sahil güvenlik, AFAD, göç, genel idareden personellerimiz, yerel yönetimler, belediyeler ve özel idarede çalışanlar var.440'ı KHK, 182'si idari işlemlerle olmak üzere toplam 622 mülki idare amiri, jandarmada KHK ile 3 bin 879, idari işlemle 4 bin 644 olmak üzere toplam 8 bin 523 kişi, emniyette KHK ile 29 bin 556, idari işlemle 5 bin 556 olmak üzere 35 bin 112 kişi, Sahil Güvenlikte KHK ile 327, idari işlemle 343 olmak üzere 690 kişi ihraç edildi. FETÖ'yle mücadelemiz, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da son FETÖ'cü ayaklanana kadar aynı kararlılıkla sürecek."'Süreç ilerlesin, daha sonra bunları değerlendirelim'Çataklı, "2022 KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu" iddiasına yönelik soruşturma başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili soruya, "Konu çok taze. Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdi. Süreç ilerlesin, daha sonra bunları değerlendirelim" yanıtını verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ismail çataklı, alevi, kpss, pkk