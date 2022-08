CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK yöneticileri Sayın Genel Başkanımızın söylediklerini dikkate alsın

https://tr.sputniknews.com/20220804/chp-sozcusu-oztrak-tuik-yoneticileri-sayin-genel-baskanimizin-soylediklerini-dikkate-alsin-1059479953.html

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in açıkladığı enflasyona ilişkin "Enflasyon istatistikleriyle oynama milletimizin ücretini ve maaşını taammüden gasp etmektir... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün hem TBMM Grup hem de MYK toplantılarını Erzurum’da yaptıklarını hatırlattı.TBMM'nin tatilde olmasına karşın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, sahada çalışmalara devam edeceklerini bildiren Öztrak, saha çalışmalarına Erzurum’dan başlamalarının ise tesadüf olmadığını söyledi.Erzurum Kongresi'nin, 103 yıl önce 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 arasında toplandığını anımsatan Öztrak, "Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği tüm dünyaya Erzurum’dan ilan edildi. İşte böyle anlamlı bir tarihin yıl dönümünde, genlerinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk ve Kuvayımilliye olan partimizin, seçim sathı mailine girdiğimiz bu dönemde hak, hukuk, adalet ve milli iradeyi hakim kılma mücadelesini Erzurum’dan başlatmasından daha doğal bir şey olamazdı" diye konuştu.Kibrin, şeytanın en sevdiği günah olduğunu belirten Öztrak, kalpteki kibrin, insanın aklını başından alıp, onu felakete sürükleyeceğini dile getirdi.Siyasette ise kibir sarhoşluğu ve güç zehirlenmesinin "hubris" hastalığı olarak adlandırıldığını aktaran Öztrak, "Hubrise yakalanan siyasetçi, üstüne bir de ülke yönetiyorsa, sadece kendini değil, beraberinde ülkesini de uçuruma sürükler. Bu nedenle hubrise yakalanan siyasetçilerin bir an evvel sandıkta biletinin kesilip evine gönderilmesi, bir ulusun huzuru, refahı ve çocuklarının geleceği açısından son derece önemlidir" diye konuştu.Öztrak, "Bugün mutfaklarda tencereler boşsa, pazar tezgahları, market rafları yangın yeriyse, millet ucuz ekmek için saatlerce sırada bekliyorsa, çocuklar yatağa aç giriyorsa, alnının teriyle çalışanlar için ev almak, araba almak artık hayal olduysa bunun sorumlusu 'Ben ekonomistim' diyen, 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diye böbürlenen, Erdoğan’dan başkası değildir" dedi.Öztrak, bugün temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatarak, TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2.4 olduğunu söyledi.İki gün önce İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu "yüzde 4.1", bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG'ın ise bugün "yüzde 5" olarak açıkladığını anlatan Öztrak, temmuz enflasyonu için piyasa beklentisinin ise "yüzde 3.2" olduğunu hatırlattı.'Ziyaret amacına ulaşmış görünüyor'TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bunların hepsinin altında kaldığını vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:"Makyaj giderek ağırlaşıyor. TÜİK üzerindeki saray vesayeti artık objektiflerden de saklanmıyor. TÜİK Başkanı'nın tam da enflasyon rakamları açıklanmadan önce saraya yaptığı ziyaret amacına ulaşmış görünüyor. Ama şunu da hatırlatalım, kalabalıkta işlenen suçun, tenhada özrü olmaz. Enflasyon istatistikleriyle oynama milletimizin ücretini ve maaşını taammüden gasp etmektir. TÜİK yöneticileri de Sayın Genel Başkan'ımızın söylediklerini dikkate alsın, sarayın tetikçiliğine soyunmaktan vazgeçsin.'TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesinde'Artık herkes şunu biliyor ki 'Enflasyon en büyük halk düşmanıdır.' Erdoğan milletimizi bile isteye, bu canavarın dişlerinin arasına atmıştır. Enflasyonu tarihimizde görülmemiş bir hızla azdırmıştır. Bugün yıllık tüketici enflasyonu yüzde 79.6, üretici enflasyonu ise yüzde 144.6. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesinde. Üretici enflasyonu ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde. Böyle bir üretici enflasyonunu ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne de 1970’lerde gördük. Her ne kadar, 'Minareyi çalan, kılıfını uydurmaya çalışsa da' minare o kadar büyük ki artık kılıfa sığmıyor."Dünyada son bir yılda, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 23, Türkiye'deki gıda enflasyonunun yüzde 95 olduğunu belirten Öztrak, "Dünyada son bir yılda et fiyatlarındaki artış yüzde 13, bizde yüzde 90. Dünyada tahıl ve tahıl ürünlerindeki enflasyon yüzde 28, bizde yüzde 118. Dünyada şeker fiyatlarındaki artış sadece yüzde 9, bizde yüzde 153. Erdoğan’ın bu fahiş zamları hiçbir kılıfa sığmaz. Milletimiz Erdoğan’ın ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor" dedi.Son 4 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK' Başkanı görüldüğünü ifade eden Öztrak, gelenin, hep gideni arattığını savundu.Sanayicinin krediye erişim imkanının kalmadığını ileri süren Öztrak, dövize sıkışan hükümetin, bir yandan Merkez Bankası, bir yandan BDDK eliyle kredi musluklarını kapattığını söyledi.En son İstanbul Sanayi Odası'nda görülmemiş bir 'skandal' yaşandığını söyleyen Öztrak, "Muavin koltuğunda oturan Merkez Bankası Başkanı'nın kendisine derdini anlatan sanayiciye demediğini bırakmadığını" söyledi.Öztrak, şöyle devam etti:'Gün geçmiyor ki büyük bir skandal patlamasın'Devlette yönetim krizinin her gün büyüdüğünü ileri süren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz yönetilmez halde. Gün geçmiyor ki büyük bir skandal patlamasın. İşte dün yaşadığımız skandal, bu kifayetsiz kadrolar, sağlıklı bir şekilde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dahi yapamıyor" dedi.'ÖSYM Başkanı'nı kurban verip, bu işten sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz?'"Bu milletin evlatlarının umutları, geçmişte çalınan sınav sorularıyla çok yandı. FETÖ ile beraber çok kul hakkına girdiler" ifadesini kullanan Öztrak, şöyle konuştu:"Dün de yine sınav sorularının dışarıya sızdırıldığına yönelik sosyal medyada çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Bunlar öyle mesnetsiz iddialar da değil. Ama ÖSYM yemeden, içmeden, doğru düzgün araştırmadan iddiaları hemen reddetti. Ardından artan kamuoyu baskısıyla, Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyu inceleme talimatı verdiği açıklandı. Sonra da Erdoğan aynı gün gece yarısı, ÖSYM Başkanını, apar topar görevden aldı. Hayrola, bu ne telaş? ÖSYM Başkanı'nı kurban verip, bu işten sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa giderayak devlete yandaşlarınızı doldurmaya çalışırken, operasyon elinizde mi patladı?ÖSYM Başkanı'na tavsiyemiz, bu işi birilerinin talimatıyla yaptıysa, daha önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar’ın yaptığı gibi kendisine talimat vereni açıklasın. Yoksa bu pilav daha çok su kaldırır. Çalınan her soru, gençlerimizin çalınan hayatıdır. Sınav sorularının çalındığı iddialarının ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bu sınavı kazanan da töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Bu, yandaş olmayan gencin hakkını gasptır, derhal soruşturulmalı, ardından da gereği mutlaka yapılmalıdır. Kamuoyunun vicdanı hemen rahatlatılmalıdır."Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yaşananlara da değinen Öztrak, defalarca uyarmalarına rağmen, son dönemde başta enerji olmak üzere pek çok alanda Türkiye'nin aleyhine Rusya'ya asimetrik bir bağımlılık oluştuğunu ileri sürdü.Geçen yıl toplam doğalgaz ithalatının yüzde 45’inin Rusya’dan yapıldığını söyleyen Öztrak, "Yaşadığımız güncel bölgesel krizler de göstermiştir ki Rusya, menfaati icap ettiğinde enerjiyi bir silah olarak kullanabilmektedir. Enerjide kaynak ülke çeşitliliğini artırmak Türkiye için stratejik bir tercihtir. Bu hakikate rağmen, ülkemiz nükleer enerjide de Rusya’ya bağımlı hale getirilmiştir" dedi.Rusya'nın hem Akkuyu’da kurduğu nükleer santralin, hem de Akkuyu’da üreteceği elektriğin sahibi olduğunu savunan Öztrak, şu iddialarda bulundu:"Türkiye sadece bu elektriğin tüketicisidir. Hem de üretilecek elektriğin kilovatsaatine, KDV hariç 12,35 sent gibi, fahiş mi fahiş bedel ödeyen bir tüketici. Hadi nükleer teknolojiyi öğreneceğiz desek, o da mümkün değil. Çünkü santralin işletme ve bakımı da dahil, tüm iş süreçlerinden Rusya sorumlu. Santralin hiçbir yerinde yerlilik, millilik yok. Hal böyle iken Akkuyu’nun inşaatını gerçekleştiren Türk firmanın sözleşmesi de bu hafta Ruslar tarafından feshedildi. İnşaat işi Rusya’ya ait bir devlet şirketine kaldı. Açıkçası bu işin ardında ne var, biz anlayamadık. İnşaatı gerçekleştiren Türk firması ehil bir firma değilse, nükleer santral gibi çok hassas bir inşaatta neden yüklenici oldu? Yok, söz konusu firma bu işlerde ehilse, Ruslar tek taraflı olarak bu firmanın işine neden ve nasıl son verdi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu süreçten haberi var mı?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu işin bir tarafında olmalı. Ama bakanlık sus, pus. Milletten ne saklanıyor? Santralin inşaatı için Rusya’dan 9,6 milyar dolar civarında bir kaynağın yine Türkiye’de bu işi yapan Rus şirkete aktarılacağı söyleniyor. Ruslar, Türk ekonomisinin sıkıntılarını görerek, bu parayı Türkiye’ye önden yüklemeli gönderme karşılığında, acaba Türk firmasının inşaat işinden ayrılmasını şart mı koştu? Yoksa para karşılığında Ruslara, Akdeniz’de, vatan topraklarında liman mı sattınız? Rusların Akdeniz’e inme hayallerini gerçekleştirmelerine birkaç dolar için izin mi verdiniz? Bunların cevabını öğrenmek aziz milletimizin hakkıdır. Bu hafta Erdoğan Soçi’ye, Putin ile buluşmaya gidecek. Tam da bu ziyaret öncesi Rusların yaptığı bu operasyon neyin nesidir?"'Bu ülkede kadınlar çok rahat tehdit edilir hale geldi'Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İsmail Altıntaş'ı Sayıştay Başsavcılığı'na atamasına ilişkin görüşü sorulan Öztrak, "Genel Başkan'ımız, 'Askeriyeye, adliyeye ve camiye siyaset sokmayın' diye bu yönetimi defalarca uyardı ama bunlar bir türlü ders almıyorlar. Giderayak, Sayıştay Başsavcılığı'na parti komiseri koyuyorlar. Korku dağları bekliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, miri malının balık kılçığı olduğunu, yutmak isteyenin boğazında kalacağını herkes görecek" yanıtını verdi.Öztrak, "Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol aşı karşıtları tarafından tehdit edildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir açıklama yapmadı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız?" sorusu üzerine de Öztrak, "Bu ülkede kadınlar çok rahat tehdit edilir hale geldi. 'Bu olaylar münferit' diyerek, 'Sorumluları meczup' denerek geçiştirilemez. Dikkatle takip edilmelidir" diye konuştu.

