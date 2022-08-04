https://tr.sputniknews.com/20220804/cin-tayvan-bogazinda-basarili-bir-sekilde-hassas-fuze-saldirisi-duzenlendi-1059491879.html

Çin: Tayvan Boğazı'nda başarılı bir şekilde 'hassas güdümlü füze atışı' yapıldı

Çin: Tayvan Boğazı'nda başarılı bir şekilde 'hassas güdümlü füze atışı' yapıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in uyarılarına rağmen yaptığı Tayvan ziyaretiyle eş zamanlı yürütülen askeri tatbikatların bir parçası... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T11:26+0300

2022-08-04T11:26+0300

2022-08-04T11:57+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından adayı çevreleyen 6 bölgede geçtiğimiz ay askeri tatbikat başlatan Çin, tatbikat kapsamında başarılı bir şekilde hassas füze atışı düzenlediklerini duyurdu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan Boğazı'nın doğu bölgesindeki belirli hedeflere uzun menzilli canlı hassas füze atışı gerçekleştirildi. Beklenilen sonuca başarıyla ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.Tayvan Savunma Bakanlığı ise, Çin'in Dongfeng serisi füzelerini bugün yerel saatle 13.56'dan itibaren fırlatmaya başladığını duyurdu. Açıklamada, Tayvan'ın kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerini hedef alan füzeleri takip edebilmek için önceden uyarı veren sistemleri kullandıkları kaydedildi. Bakanlık gün içerisinde daha önceden yaptığı bir başka açıklamada hava kuvvetlerinin teyakkuzda olduğu ve gerilimi tırmandırmadan durumu takip etmeye devam ettikleri belirtilmişti. Ada ülkesinde muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı sivil savunma tatbikatları yapılırken, belirlenen hava saldırısı sığınaklarına da duyurular yapıldı.Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, tatbikatların 'abluka, deniz hedeflerine saldırı, yer hedeflerine saldırı ve hava sahası kontrolü' odaklı ortak operasyonlar olduğunu belirtti.Gerginliğin tırmanmasına sebep olan ABD ise, olası bir sıcak çatışmaya müdahale edip etmeyeceklerini açıklamasa da, uçak gemisi savaş grupları da dahil olmak üzere, bölgede çok sayıda askeri üs ve harekete hazır askeri mevcudiyete sahip. Perşembe gününden Pazar gününe dek sürmesi beklenen Çin askeri tatbikatına, adanın kuzey ve güney kıyılarındaki hedeflere füze saldırıları da dahil olacak. Tatbikata kaç askerin katıldığı bilinmiyor ancak Tayvan yakınlarında düzenen şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikat olduğu tahmin ediliyor.Çin insansız hava aracı 1950'lerden bu yana ilk kez Kinmen Adası üzerinde uçtuÖte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220803/pelosinin-tayvan-ziyareti-fay-hatlarini-gerdi-bolge-yeni-bir-soguk-savasin-baslama-alani-oldu-1059463969.html

https://tr.sputniknews.com/20220803/pelosi-cini-provoke-ettigi-ziyaretini-tamamlayarak-tayvandan-ayriliyor-1059449910.html

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