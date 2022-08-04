https://tr.sputniknews.com/20220804/cocuk-teslimine-iliskin-yonetmelik-resmi-gazetede-1059491221.html

Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Çocukların icra yoluyla teslimi uygulamasına 50 il ve ilçede son veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık 90 yıllık uygulamayı bitirerek görevi uzman... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T11:18+0300

2022-08-04T11:18+0300

2022-08-04T11:24+0300

türkiye

türkiye

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icra memuru

adalet bakanlığı

çocuk

boşanma

boşanma davası

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Adalet Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı. Açıklamada çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtildi.Bakanlık, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı aktardı. 'Çocuğun üstün yararı dikkate alınacak'Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220404/icradan-cocuk-teslimi-donemi-sona-erdi-yeni-uygulama-11-ilde-basladi-1055290901.html

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türkiye, icra, icra memuru, adalet bakanlığı, çocuk, boşanma, boşanma davası