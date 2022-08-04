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Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Çocukların icra yoluyla teslimi uygulamasına 50 il ve ilçede son veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık 90 yıllık uygulamayı bitirerek görevi uzman... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:18+0300
2022-08-04T11:24+0300
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icra memuru
adalet bakanlığı
çocuk
boşanma
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Adalet Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı. Açıklamada çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtildi.Bakanlık, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı aktardı. 'Çocuğun üstün yararı dikkate alınacak'Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220404/icradan-cocuk-teslimi-donemi-sona-erdi-yeni-uygulama-11-ilde-basladi-1055290901.html
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türkiye, icra, icra memuru, adalet bakanlığı, çocuk, boşanma, boşanma davası

Çocuk teslimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

11:18 04.08.2022 (güncellendi: 11:24 04.08.2022)
© İHAçocuk icra
çocuk icra - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA
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Çocukların icra yoluyla teslimi uygulamasına 50 il ve ilçede son veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık 90 yıllık uygulamayı bitirerek görevi uzman kişilere devretti. Yeni uygulamanın bir yıl içerisinde tüm il ve ilçelerde devreye alınması hedefleniyor. Bakanlık yeni sürece dair detaylı bilgi de verdi.
Adalet Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı. Açıklamada çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtildi.
Bakanlık, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı aktardı.

'Çocuğun üstün yararı dikkate alınacak'

Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne babalar, artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek. Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.
Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak. Öncelikle taraflarla iletişime geçilecek.
Taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek.
Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecek. Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.
Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak.
Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek. Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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'İcradan çocuk teslimi' dönemi sona erdi: Yeni uygulama 11 ilde başladı
4 Nisan, 08:57
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