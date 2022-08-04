https://tr.sputniknews.com/20220804/cumhurbaskani-erdogan-balikli-rum-hastanesinde-cikan-yangin-sebebiyle-bashekim-leana-ile-gorustu-1059508359.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Leana ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Leana ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:01+0300
2022-08-04T17:01+0300
2022-08-04T17:01+0300
türkiye
yangın
hastane
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başhekim Stati Leana ile yaptığı görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi. Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/istanbul-balikli-rum-hastanesinde-yangin-hastalar-tahliye-ediliyor-1059496819.html
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yangın, hastane, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Leana ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başhekim Stati Leana ile yaptığı görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.
Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.
Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.