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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:01+0300
2022-08-04T12:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
anıtkabir
yüksek askeri şura (yaş)
komutan
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Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220803/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-yuksek-askeri-sura-yarin-toplaniyor-1059445952.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, anıtkabir, yüksek askeri şura (yaş), komutan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

12:01 04.08.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, etkinliğini ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
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