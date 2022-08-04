Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, etkinliğini ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun."