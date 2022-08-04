https://tr.sputniknews.com/20220804/cumhurbaskani-erdogandan-yas-kararlari-sonrasi-tesekkur-mesaji-1059510437.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının hayırlı olmasını dileyerek, emekliliğe ayrılan komutanlara teşekkür etti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:52+0300

2022-08-04T17:52+0300

2022-08-04T17:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yüksek askeri şura (yaş)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, caydırıcılığı her alanda daha da artan kahraman ordumuz ile milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekliliğe ayrılan komutanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevleri tevdi edilenlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, yüksek askeri şura (yaş)