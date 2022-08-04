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Cumhurbaşkanı kararı: Boğaziçi'nde bir fakülte kuruluyor, bir yüksekokul kapatılıyor
Cumhurbaşkanı kararı: Boğaziçi'nde bir fakülte kuruluyor, bir yüksekokul kapatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruluyor, Uygulamalı Bilimler... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T07:09+0300
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boğaziçi üniversitesi
fakülte
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Akademisyenlerin gerçekleştirdiği eylemlerde 578. günün geride kaldığı, Hukuk Fakültesi kurulmasına karşı açılan davaların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir fakülte daha kuruluyor.Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kurulması, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Aynı kararla Gazi Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruluyor.Yeditepe Üniversitesi'ndeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatılıyor.
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boğaziçi üniversitesi, fakülte, resmi gazete

Cumhurbaşkanı kararı: Boğaziçi'nde bir fakülte kuruluyor, bir yüksekokul kapatılıyor

07:09 04.08.2022
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruluyor, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise kapatılıyor.
Akademisyenlerin gerçekleştirdiği eylemlerde 578. günün geride kaldığı, Hukuk Fakültesi kurulmasına karşı açılan davaların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir fakülte daha kuruluyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kurulması, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aynı kararla Gazi Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruluyor.
Yeditepe Üniversitesi'ndeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatılıyor.
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