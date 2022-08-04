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Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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cüneyt çakır, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)

Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı

23:23 04.08.2022
© AACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.
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