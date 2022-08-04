https://tr.sputniknews.com/20220804/cuneyt-cakir-hakemligi-birakti--1059524035.html
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:23+0300
2022-08-04T23:23+0300
2022-08-04T23:23+0300
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2022
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cüneyt çakır, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
© AACüneyt Çakır
© AA
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.