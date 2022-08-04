https://tr.sputniknews.com/20220804/devlet-denetleme-kurulu-baskani-arincidan-kpss-aciklamasi-1059489170.html
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Vatandaşlarımız müsterih olsun
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, KPSS'ye yönelik incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun" açıklaması yaptı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:03+0300
2022-08-04T10:03+0300
2022-08-04T10:29+0300
kpss
türkiye
devlet denetleme kurulu
devlet denetleme kurulu (ddk)
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DDK Başkanı Arıncı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerini kullandı.ÖSYM incelemeleri bugün de sürecekÖte yandan, DDK denetçilerinin ÖSYM'deki KPSS incelemelerinin bugün de devam edeceği bildirildi. Soruşturma açılmıştı2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Savcılık konu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi. Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220803/ankara-mali-sube-ekipleri-yediiklim-yayinevinde-arama-yapiyor-1059471241.html
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kpss, devlet denetleme kurulu, devlet denetleme kurulu (ddk)
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Vatandaşlarımız müsterih olsun
10:03 04.08.2022 (güncellendi: 10:29 04.08.2022) Abone ol
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, KPSS'ye yönelik incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun" açıklaması yaptı.
DDK Başkanı Arıncı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerini kullandı.
ÖSYM incelemeleri bugün de sürecek
Öte yandan, DDK denetçilerinin ÖSYM'deki KPSS incelemelerinin bugün de devam edeceği bildirildi.
Soruşturma açılmıştı
2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Bunun üzerine Savcılık konu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi. Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.