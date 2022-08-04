https://tr.sputniknews.com/20220804/disislerinden-yunanistanin-muftuluk-duzenlemesine-tepki-1059505041.html

Dışişleri'nden Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine tepki

Dışişleri, Yunanistan'ın müftülük düzenlemesiyle ilgili "Yunanistan’ı bir kez daha uluslararası hukuka saygı göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve diğer ilgili... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:06+0300

2022-08-04T16:06+0300

2022-08-04T16:14+0300

yunanistan

politika

müftülük

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan, Batı Trakya'daki müftülüklere yönelik ahiren kabul ettiği bir yasal düzenleme ile Batı Trakya Türk Azınlığı'nın (BTTA) Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal etmiştir. BTTA'nın temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan bu yasal düzenleme, BTTA'nın kendi seçtiği müftüleri ve dolayısıyla BTTA'nın iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saymaktadır. Bu çerçevede, söz konusu yasal düzenleme hakkında BTTA Danışma Kurulu'nun dün yaptığı ve soydaşlarımızın haklı tepkisini yansıtan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz" denildi.Lozan Barış Antlaşması 40. maddesinin, Batı Trakya'daki Türk azınlığa kendi dini, eğitim ve hayır, sosyal kuruluşlarını kurma, idare etme ve kontrol etme hakkı tanıdığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20210904/bakan-cavusoglundan-yunanistana-muftu-tepkisi--1048617521.html

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yunanistan, müftülük, dışişleri bakanlığı