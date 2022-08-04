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https://tr.sputniknews.com/20220804/diyanet-isleri-baskani-erbas-saldiriya-ugrayan-sah-i-merdan-cemevini-ziyaret-etti-1059508309.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:05+0300
2022-08-04T17:05+0300
türkiye
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ile görüşen Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Muharrem ayında birkaç cemevi ve vakfa yapılan saldırının üzücü olduğunu belirten Erbaş, "Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük amacının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru tesis etmek olduğunu ifade eden Erbaş, "Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan birisidir. İnşallah 10 Muharrem'de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenabıhak, hayırlara vesile eylesin. Bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarını açıkladı.Saldırı dolayısıyla kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Erbektaş, "Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi'ne ve oradaki üç, beş kişinin veya inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil, bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır." açıklamasını yaptı.Ziyarette, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.
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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti

17:05 04.08.2022
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti
Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ile görüşen Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Muharrem ayında birkaç cemevi ve vakfa yapılan saldırının üzücü olduğunu belirten Erbaş, "Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük amacının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru tesis etmek olduğunu ifade eden Erbaş, "Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan birisidir. İnşallah 10 Muharrem'de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenabıhak, hayırlara vesile eylesin. Bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarını açıkladı.
Saldırı dolayısıyla kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Erbektaş, "Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi'ne ve oradaki üç, beş kişinin veya inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil, bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır." açıklamasını yaptı.
Ziyarette, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.
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