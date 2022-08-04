https://tr.sputniknews.com/20220804/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059488005.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 17.96'nın üzerinde seyrediyor. Euro/TL 18.27 düzeyinde işlem görüyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T09:23+0300

2022-08-04T09:23+0300

2022-08-04T09:23+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

altın

yarım gram altın

gram altın

ekonomi

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Dolar/TL yılın zirvesine yakın hareket ediyor.Bankalararası piyasalarda dolar/TL 17.96'nın üzerinde seyrediyor. Dolar dün 18 seviyesini görerek 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18.27 düzeyinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, ABD Hazine tahvillerindeki gerilemeden destek bularak artıya geçerken temkinli yatırımcılar Fed'in faiz politikasına dair ipuçları için yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerini izleyecekler.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1770 dolar civarında hareket ediyor.İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1674 lira, cumhuriyet altını 6 bin 889 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220803/dolar-bu-yil-ilk-kez-18-tlyi-asti-1059468096.html

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