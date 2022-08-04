https://tr.sputniknews.com/20220804/esinin-terk-ettigi-adam-esyalari-pencereden-atip-evini-atese-verdi-1059503894.html

Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi

Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi

Erzurum'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D., eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi. Balkondan hortumla su... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:50+0300

2022-08-04T15:50+0300

2022-08-04T15:50+0300

yaşam

erzurum

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Erzurum'da, eşi evi terk eden Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi.Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.'nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı.Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi. 3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

erzurum

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erzurum