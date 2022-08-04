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Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi
Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi
Erzurum'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D., eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi. Balkondan hortumla su... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T15:50+0300
2022-08-04T15:50+0300
yaşam
erzurum
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Erzurum'da, eşi evi terk eden Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi.Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.'nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı.Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi. 3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi

15:50 04.08.2022
© DHAEşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi
Eşinin terk ettiği adam, eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© DHA
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Erzurum'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D., eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi. Balkondan hortumla su tutan komşular, itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Yangının ardından kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., eve giren polis tarafından gözaltına alındı
Erzurum'da, eşi evi terk eden Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi.
Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.'nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı.
Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi. 3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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