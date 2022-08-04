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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-ruslara-vize-yasagi-getirilsin-1059517928.html
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Ruslara vize yasağı getirilsin
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Ruslara vize yasağı getirilsin
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rusya vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) vizesinin yasaklanmasının dahil... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T20:32+0300
2022-08-04T20:33+0300
estonya
rusya
viza
avrupa birliği
ukrayna krizi
ukrayna
vize
vladimir zelenskiy
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Bloomberg’in haberine göre Reinsalu, Ukrayna’ya ziyareti sırasında, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rus vatandaşlarına turistik dahil AB vize yasağının dahil edilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştü.Reinsalu, “Rusya’nın saldırganlığının bedelini, ek yaptırımlar, silah sevkiyatları ve Rusya’ya yönelik izolasyonu büyüterek artırmamız gerekiyor” diye konuştu.Estonyalı bakan, ağustos sonunda kabul edilmesi beklenen yeni yaptırım paketi kabul edilmeden önce bu konuda diğer AB ülkelerinin desteğini aradıklarını söyledi.
estonya
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estonya, rusya, viza, avrupa birliği, ukrayna, vize, vladimir zelenskiy

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Ruslara vize yasağı getirilsin

20:32 04.08.2022 (güncellendi: 20:33 04.08.2022)
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rusya vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) vizesinin yasaklanmasının dahil edilmesi gerektiğini belirtti.
Bloomberg’in haberine göre Reinsalu, Ukrayna’ya ziyareti sırasında, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rus vatandaşlarına turistik dahil AB vize yasağının dahil edilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştü.
Reinsalu, “Rusya’nın saldırganlığının bedelini, ek yaptırımlar, silah sevkiyatları ve Rusya’ya yönelik izolasyonu büyüterek artırmamız gerekiyor” diye konuştu.
Estonyalı bakan, ağustos sonunda kabul edilmesi beklenen yeni yaptırım paketi kabul edilmeden önce bu konuda diğer AB ülkelerinin desteğini aradıklarını söyledi.
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