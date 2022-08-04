https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-ruslara-vize-yasagi-getirilsin-1059517928.html

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Ruslara vize yasağı getirilsin

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Ruslara vize yasağı getirilsin

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rusya vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) vizesinin yasaklanmasının dahil... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T20:32+0300

2022-08-04T20:32+0300

2022-08-04T20:33+0300

estonya

rusya

viza

avrupa birliği

ukrayna krizi

ukrayna

vize

vladimir zelenskiy

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Bloomberg’in haberine göre Reinsalu, Ukrayna’ya ziyareti sırasında, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine, Rus vatandaşlarına turistik dahil AB vize yasağının dahil edilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştü.Reinsalu, “Rusya’nın saldırganlığının bedelini, ek yaptırımlar, silah sevkiyatları ve Rusya’ya yönelik izolasyonu büyüterek artırmamız gerekiyor” diye konuştu.Estonyalı bakan, ağustos sonunda kabul edilmesi beklenen yeni yaptırım paketi kabul edilmeden önce bu konuda diğer AB ülkelerinin desteğini aradıklarını söyledi.

estonya

rusya

avrupa birliği

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estonya, rusya, viza, avrupa birliği, ukrayna, vize, vladimir zelenskiy