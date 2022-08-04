https://tr.sputniknews.com/20220804/et-ve-sut-kurumu-kuzu-etinde-yuzde-25-indirim-yapti-1059490828.html
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim
Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:06+0300
2022-08-04T11:06+0300
2022-08-04T11:22+0300
et ve süt kurumu (esk)
ekonomi
indirim
kırmızı et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ecbeb215b4cd2c20daf92404df43b161.jpg
ESK, koyun, kuzu, toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.Bakan Kirişçi: İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğizÖte yandan kampanya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından da duyuruldu. Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı. Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirten Bakan Kirişçi, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0c584a24baeba53ac528aa5a79c87254.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
et ve süt kurumu (esk), indirim, kırmızı et
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim
11:06 04.08.2022 (güncellendi: 11:22 04.08.2022) Abone ol
Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak.
ESK, koyun, kuzu, toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
Bakan Kirişçi: İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz
Öte yandan kampanya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından da duyuruldu. Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirten Bakan Kirişçi, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.