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https://tr.sputniknews.com/20220804/et-ve-sut-kurumu-kuzu-etinde-yuzde-25-indirim-yapti-1059490828.html
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim
Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:06+0300
2022-08-04T11:22+0300
et ve süt kurumu (esk)
ekonomi
indirim
kırmızı et
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ESK, koyun, kuzu, toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.Bakan Kirişçi: İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğizÖte yandan kampanya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından da duyuruldu. Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı. Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirten Bakan Kirişçi, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.
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et ve süt kurumu (esk), indirim, kırmızı et

Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim

11:06 04.08.2022 (güncellendi: 11:22 04.08.2022)
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak.
ESK, koyun, kuzu, toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
Et ve Süt Kurumunun indirimli koyun kuzu eti satış fiyatları:
Et ve Süt Kurumunun indirimli koyun kuzu eti satış fiyatları: - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Et ve Süt Kurumunun indirimli koyun kuzu eti satış fiyatları:

Bakan Kirişçi: İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz

Öte yandan kampanya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından da duyuruldu. Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirten Bakan Kirişçi, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.
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