https://tr.sputniknews.com/20220804/et-ve-sut-kurumu-kuzu-etinde-yuzde-25-indirim-yapti-1059490828.html

Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim

Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu etine yüzde 25 indirim

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldığını duyurdu. İndirimli satışlar yarından itibaren başlayacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T11:06+0300

2022-08-04T11:06+0300

2022-08-04T11:22+0300

et ve süt kurumu (esk)

ekonomi

indirim

kırmızı et

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ESK, koyun, kuzu, toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.Bakan Kirişçi: İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğizÖte yandan kampanya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından da duyuruldu. Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı. Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirten Bakan Kirişçi, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

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et ve süt kurumu (esk), indirim, kırmızı et