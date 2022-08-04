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https://tr.sputniknews.com/20220804/fatih-altayli-kpssnin-bir-halta-yaradigini-mi-dusunuyordunuz-bosa-masraf-bir-sinav-daha-yoktur-1059499542.html
Fatih Altaylı: KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz, boşa masraf bir sınav daha yoktur
Fatih Altaylı: KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz, boşa masraf bir sınav daha yoktur
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, KPSS'de çıkan çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavında çıkan sorularla aynı olmasını değerlendirdiği... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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"Adam ya da kadın KPSS birincisi olmuş. Oldukça yüksek bir puan almış. Ya tümden birinci ya da kendi alanında birinci. Ne oluyor sonra… Kamuda işe mi alınıyor? Tabii ki, alınmıyor. Geçmiş yıllar onlarca örnekle dolu. Mülakat diye bir şey uydurmuşlar. Giriyorsun mülakata, 1. olduğun alanla ilgili bir işe yerleştirilmek için. Cart diye eleniyorsun" diyen Altaylı, bugünkü köşesinde konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.Mülakatta başarılı olmak için AK Parti teşkilatlarında görev alınması gerektiğini savunan Altaylı, "Mülakata giren partiye hizmet etmemiş, gençlik kollarından gelmiyor. Anası, babası, dayısı, halası, amcası, eniştesi partili değil. Daha fenası bir cemaatin, bir tarikatın mensubu da değil. O yüzden boşuna KPSS’yi tekrarlatıp parayı sokağa atmayın. Zaten haybeye yaptığınız bir sınavdı. Haybeye tekrarlamayın." diye yazdı.
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fatih altaylı, kpss

Fatih Altaylı: KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz, boşa masraf bir sınav daha yoktur

14:04 04.08.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, KPSS'de çıkan çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavında çıkan sorularla aynı olmasını değerlendirdiği yazısında, "Wiz KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz? Bence Türkiye’de bundan daha fuzuli, bundan daha boşa masraf bir sınav daha yoktur. Yıllardır izliyoruz hep birlikte" dedi.
"Adam ya da kadın KPSS birincisi olmuş. Oldukça yüksek bir puan almış. Ya tümden birinci ya da kendi alanında birinci. Ne oluyor sonra… Kamuda işe mi alınıyor? Tabii ki, alınmıyor. Geçmiş yıllar onlarca örnekle dolu. Mülakat diye bir şey uydurmuşlar. Giriyorsun mülakata, 1. olduğun alanla ilgili bir işe yerleştirilmek için. Cart diye eleniyorsun" diyen Altaylı, bugünkü köşesinde konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.
Mülakatta başarılı olmak için AK Parti teşkilatlarında görev alınması gerektiğini savunan Altaylı, "Mülakata giren partiye hizmet etmemiş, gençlik kollarından gelmiyor. Anası, babası, dayısı, halası, amcası, eniştesi partili değil. Daha fenası bir cemaatin, bir tarikatın mensubu da değil. O yüzden boşuna KPSS’yi tekrarlatıp parayı sokağa atmayın. Zaten haybeye yaptığınız bir sınavdı. Haybeye tekrarlamayın." diye yazdı.
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