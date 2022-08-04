https://tr.sputniknews.com/20220804/fatih-altayli-kpssnin-bir-halta-yaradigini-mi-dusunuyordunuz-bosa-masraf-bir-sinav-daha-yoktur-1059499542.html

Fatih Altaylı: KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz, boşa masraf bir sınav daha yoktur

Fatih Altaylı: KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz, boşa masraf bir sınav daha yoktur

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, KPSS'de çıkan çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavında çıkan sorularla aynı olmasını değerlendirdiği... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T14:04+0300

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türkiye

fatih altaylı

kpss

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"Adam ya da kadın KPSS birincisi olmuş. Oldukça yüksek bir puan almış. Ya tümden birinci ya da kendi alanında birinci. Ne oluyor sonra… Kamuda işe mi alınıyor? Tabii ki, alınmıyor. Geçmiş yıllar onlarca örnekle dolu. Mülakat diye bir şey uydurmuşlar. Giriyorsun mülakata, 1. olduğun alanla ilgili bir işe yerleştirilmek için. Cart diye eleniyorsun" diyen Altaylı, bugünkü köşesinde konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.Mülakatta başarılı olmak için AK Parti teşkilatlarında görev alınması gerektiğini savunan Altaylı, "Mülakata giren partiye hizmet etmemiş, gençlik kollarından gelmiyor. Anası, babası, dayısı, halası, amcası, eniştesi partili değil. Daha fenası bir cemaatin, bir tarikatın mensubu da değil. O yüzden boşuna KPSS’yi tekrarlatıp parayı sokağa atmayın. Zaten haybeye yaptığınız bir sınavdı. Haybeye tekrarlamayın." diye yazdı.

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fatih altaylı, kpss