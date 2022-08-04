https://tr.sputniknews.com/20220804/fenerbahcenin-uefa-kadrosunda-degisiklik-irfan-can-egribayat-listeye-eklendi-1059494237.html

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Yeni transfer İrfan Can Eğribayat listeye eklendi

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Yeni transfer İrfan Can Eğribayat listeye eklendi

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

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fenerbahçe

spor

uefa

mert hakan yandaş

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek.Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş’ı kadrodan çıkardı.Yandaş’ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ı listeye dahil etti.Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220803/fenerbahce-irfan-can-egribayat-transferini-duyurdu-1059473128.html

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fenerbahçe, uefa, mert hakan yandaş