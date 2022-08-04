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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Yeni transfer İrfan Can Eğribayat listeye eklendi
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Yeni transfer İrfan Can Eğribayat listeye eklendi
Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:15+0300
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fenerbahçe
spor
uefa
mert hakan yandaş
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek.Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş’ı kadrodan çıkardı.Yandaş’ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ı listeye dahil etti.Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220803/fenerbahce-irfan-can-egribayat-transferini-duyurdu-1059473128.html
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fenerbahçe, uefa, mert hakan yandaş

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Yeni transfer İrfan Can Eğribayat listeye eklendi

12:15 04.08.2022 (güncellendi: 12:20 04.08.2022)
© AAİrfan Can Eğribayat
İrfan Can Eğribayat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek.
Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş’ı kadrodan çıkardı.
Yandaş’ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ı listeye dahil etti.
Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
SPOR
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu
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