https://tr.sputniknews.com/20220804/gaziantepte-taksi-duraginda-kavga-1-olu-2-yarali-5-gozalti--1059496439.html
Gaziantep'te taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 5 gözaltı
Gaziantep'te taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 5 gözaltı
Gaziantep'te taksi durağındaki kavgada bir taksici av tüfeğiyle öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 gözaltı var. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T13:12+0300
2022-08-04T13:12+0300
2022-08-04T13:12+0300
yaşam
gaziantep
kavga
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Gaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, gece Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi.Büfe işleten Ömer Tamer (36) satın aldığı taksi ile boş zamanlarında işe çıkmaya başladı.İddiaya göre, Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler aralarında tartışma çıktı.Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile durağa gelip, kavga etti. Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer kurtarılamadı.Tamer'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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gaziantep, kavga
Gaziantep'te taksi durağında kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 5 gözaltı
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Gaziantep'te taksi durağındaki kavgada bir taksici av tüfeğiyle öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 gözaltı var.
Gaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, gece Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi.
Büfe işleten Ömer Tamer (36) satın aldığı taksi ile boş zamanlarında işe çıkmaya başladı.
İddiaya göre, Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler aralarında tartışma çıktı.
Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile durağa gelip, kavga etti. Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer kurtarılamadı.
Tamer'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.