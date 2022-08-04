https://tr.sputniknews.com/20220804/haftalik-koronavirus-tablosu-yayinlandi-1059478865.html

Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı: 365 bin 424 yeni vaka, 157 can kaybı

Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı: 365 bin 424 yeni vaka, 157 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; bir hafta içerisinde 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı, 157 kişi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T00:02+0300

2022-08-04T00:02+0300

2022-08-04T00:38+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

vaka sayısı

ölü

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Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu’ 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495’e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341’e ulaştı.11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/mavi-koyde-ilk-koronavirus-vakasi-goruldu-1059188122.html

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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka sayısı, ölü