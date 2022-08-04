https://tr.sputniknews.com/20220804/haftalik-koronavirus-tablosu-yayinlandi-1059478865.html
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı: 365 bin 424 yeni vaka, 157 can kaybı
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı: 365 bin 424 yeni vaka, 157 can kaybı
Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; bir hafta içerisinde 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı, 157 kişi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T00:02+0300
2022-08-04T00:02+0300
2022-08-04T00:38+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
vaka sayısı
ölü
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Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu’ 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495’e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341’e ulaştı.11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/mavi-koyde-ilk-koronavirus-vakasi-goruldu-1059188122.html
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka sayısı, ölü
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı: 365 bin 424 yeni vaka, 157 can kaybı
00:02 04.08.2022 (güncellendi: 00:38 04.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; bir hafta içerisinde 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı, 157 kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu’ 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor.
Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495’e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341’e ulaştı.
11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.