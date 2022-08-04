https://tr.sputniknews.com/20220804/hasdi-sabi-sadrin-meclisi-feshetme-cagrisini-reddetti-1059524825.html

Haşdi Şabi, Sadr'ın meclisi feshetme çağrısını reddetti

Haşdi Şabi, Sadr'ın meclisi feshetme çağrısını reddetti

Irak'ta Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısını reddettiğini... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T23:37+0300

2022-08-04T23:37+0300

2022-08-04T23:37+0300

dünya

haşdi şabi

mukteda el-sadr

irak

seçim

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Al Jazeera televizyon kanalına konuşan Haşdi Şabi lideri Feyyad, Sadr Hareketi liderinin, krizi çözmeye yönelik önerilerinin ortak bir tutuma ulaşması için tartışılabileceğini söyledi.Feyyad, Irak Meclisinin feshedilmesine yönelik taleplerin tek parti tarafından gündeme getirildiğini belirterek, "bunun kabul edilemeyecek kadar büyük bir mesele" olduğunu kaydetti.Anayasa'ya göre Irak'taki yönetim sisteminin konsensüse dayalı olduğunu hatırlatan Feyyad, sadece bir partinin siyasi tutumunun kabul görmeyeceğini vurguladı.Haşdi Şabi lideri, Sadr'dan siyasi açılım yapmasını talep ettiklerini ancak kendisinin milletvekillerinin istifalarına rağmen siyasi sahnede bulunduğunu belirtti.Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.Şii dini ve siyasi lider Sadr, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerinden talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmelerini istemişti.

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haşdi şabi, mukteda el-sadr, irak, seçim