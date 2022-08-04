İletişim Başkanı Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir
18:47 04.08.2022 (güncellendi: 18:52 04.08.2022)
© AAFahrettin Altun
© AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 2022-KPSS ile ilgili bir açıklama geldi.
Altun açıklamasında şunları ifade etti:
"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."
KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2022