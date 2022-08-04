https://tr.sputniknews.com/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html
İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti
İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti
İngiltere Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizini yarım baz puan artırarak 1995'ten... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T14:46+0300
2022-08-04T14:46+0300
2022-08-04T15:09+0300
ekonomi
ingiltere
ingiltere merkez bankası
enflasyon
resesyon
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Ukrayna'ya dönük askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar ağırlaştırılırken İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yarım baz puan artırarak 1.75'e çıkardı.Böylelikle banka, son 27 yıldan bu yana en yüksek faiz artışına gitti.Bankadan yapılan açıklamada, doğalgaz ve petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yılın son 3 ayında ülke ekonomisinin resesyona gireceği uyarısı yapıldı.Açıklamada, enflasyonun dördüncü çeyrekte yüzde 13'ün üzerine çıkacağı ve bu rakamın 2023'ün büyük bölümünde de 'çok yüksek' kalacağı belirtildi.Haziran ayında İngiltere'de enflasyon rakamı yüzde 9.4 olarak açıklanmıştı.Ayrıca açıklamada, toptan doğalgaz maliyetinin iki katına çıkmasıyla enflasyonun 42 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkacağına işaret edildi.Enerji fiyatlarının ekonomiyi beş çeyreklik bir dönemde resesyona iteceği ve 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) küçüleceği vurgulanan açıklamada, "Artık büyüme tarihsel standartlara göre çok zayıf" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/almanyada-enflasyon-temmuzda-geriledi-1059239203.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, resesyon
İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti
14:46 04.08.2022 (güncellendi: 15:09 04.08.2022) Abone ol
İngiltere Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizini yarım baz puan artırarak 1995'ten bu yana en yüksek artışa gitti.
Ukrayna'ya dönük askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar ağırlaştırılırken İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yarım baz puan artırarak 1.75'e çıkardı.
Böylelikle banka, son 27 yıldan bu yana en yüksek faiz artışına gitti.
Bankadan yapılan açıklamada, doğalgaz ve petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yılın son 3 ayında ülke ekonomisinin resesyona gireceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, enflasyonun dördüncü çeyrekte yüzde 13'ün üzerine çıkacağı ve bu rakamın 2023'ün büyük bölümünde de 'çok yüksek' kalacağı belirtildi.
Haziran ayında İngiltere'de enflasyon rakamı yüzde 9.4 olarak açıklanmıştı.
Ayrıca açıklamada, toptan doğalgaz maliyetinin iki katına çıkmasıyla enflasyonun 42 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkacağına işaret edildi.
Enerji fiyatlarının ekonomiyi beş çeyreklik bir dönemde resesyona iteceği ve 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) küçüleceği vurgulanan açıklamada, "Artık büyüme tarihsel standartlara göre çok zayıf" ifadelerine yer verildi.