https://tr.sputniknews.com/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html

İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti

İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti

İngiltere Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizini yarım baz puan artırarak 1995'ten... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T14:46+0300

2022-08-04T14:46+0300

2022-08-04T15:09+0300

ekonomi

ingiltere

ingiltere merkez bankası

enflasyon

resesyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057501634_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a0e9a641fae9c6ccc755bbcfca5be727.jpg

Ukrayna'ya dönük askeri harekatın ardından Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar ağırlaştırılırken İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yarım baz puan artırarak 1.75'e çıkardı.Böylelikle banka, son 27 yıldan bu yana en yüksek faiz artışına gitti.Bankadan yapılan açıklamada, doğalgaz ve petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yılın son 3 ayında ülke ekonomisinin resesyona gireceği uyarısı yapıldı.Açıklamada, enflasyonun dördüncü çeyrekte yüzde 13'ün üzerine çıkacağı ve bu rakamın 2023'ün büyük bölümünde de 'çok yüksek' kalacağı belirtildi.Haziran ayında İngiltere'de enflasyon rakamı yüzde 9.4 olarak açıklanmıştı.Ayrıca açıklamada, toptan doğalgaz maliyetinin iki katına çıkmasıyla enflasyonun 42 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkacağına işaret edildi.Enerji fiyatlarının ekonomiyi beş çeyreklik bir dönemde resesyona iteceği ve 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) küçüleceği vurgulanan açıklamada, "Artık büyüme tarihsel standartlara göre çok zayıf" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220728/almanyada-enflasyon-temmuzda-geriledi-1059239203.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, resesyon