Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220804/ingilterede-futbolculara-cinsel-iliskide-riza-egitimi-zorunlu-hale-getirildi-1059509447.html
İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi
İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi
İngiltere'deki Premier Lig, ülkedeki futbol sektöründe yer alan oyuncu ve teknik elemanların 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi almalarını zorunlu hale getirdi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:24+0300
2022-08-04T17:34+0300
spor
ingiltere
premier lig
cinsel ilişkide rıza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_1c977559e5d164bfce7c1f899d1be865.jpg
İngiltere'de ünlü bazı futbolcuların cinsel saldırı suçlamasıyla karşıya kalmasının ardından Premier Lig'den 'cinsel rıza eğitimi' adımı geldi.Karara göre, futbol sektöründe yer alan oyuncular ve teknik görevlilere sağlıklı ve saygılı ilişkiler konusunda eğitim verilerek, 'saldırı' ve 'rıza' kavramlarını daha iyi anlamaları sağlanacak. Eğitimlere katılmayanlar sektörde görev alamayacak.Kararı değerlendiren Kadınlara Karşı Şiddeti Durdur Koalisyonu Direktörü Andrea Simon, "Bugünkü duyuru, doğru yönde olan ancak çok gecikmiş önemli bir ilk adım. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, futbol endüstrisinde bir bütün olarak acil ve koordineli eylemlerle ele alınması gereken yaygın ve sistemik bir sorun." ifadelerini kullandı.Cinsel kimlik adaletine odaklanan Level Up isimli organizasyonun Direktörü Seyi Falodun-Liburd ise, kararı "Bu, futbol için belirleyici bir an. Premier Lig, sonunda bu sporun kültürümüz ve bireysel davranışlarımız üzerindeki muazzam etkisini tanımaya başlıyor" şeklinde değerlendirdi.Söz konusu adım, sektördeki çocuklara yönelik cinsel istismarına odaklanan Sheldon raporundan sonra güncellenen daha geniş bir eğitim programının parçası oldu. Sheldon raporu, Futbol Federasyonu'nun 'çocukları güvende tutmak için yeterli çabayı göstermediğini' ve 'önemli kurumsal başarısızlıklarını' ortaya çıkarmıştı. Şubat ayında, kadın hakları savunucuları Futbol Federasyonu'n ve Premier League'e 'cinsiyete dayalı şiddet kültürüyle yüzleşme' çağrısını içeren bir açık mektup göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20161125/ingiltere-eski-futbolcular-taciz-tecavuz-itiraflari-1026004274.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_56ffa4156bd5b07ca9a3d681dcfbc472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, premier lig, cinsel ilişkide rıza

İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi

17:24 04.08.2022 (güncellendi: 17:34 04.08.2022)
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere Premier Lig - logo
İngiltere Premier Lig - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© REUTERS / Phil Noble
Abone olTelegram
İngiltere'deki Premier Lig, ülkedeki futbol sektöründe yer alan oyuncu ve teknik elemanların 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi almalarını zorunlu hale getirdi. Söz konusu eğitimi almayanlar, herhangi bir futbol takımında görev alamayacak.
İngiltere'de ünlü bazı futbolcuların cinsel saldırı suçlamasıyla karşıya kalmasının ardından Premier Lig'den 'cinsel rıza eğitimi' adımı geldi.
Karara göre, futbol sektöründe yer alan oyuncular ve teknik görevlilere sağlıklı ve saygılı ilişkiler konusunda eğitim verilerek, 'saldırı' ve 'rıza' kavramlarını daha iyi anlamaları sağlanacak.
Eğitimlere katılmayanlar sektörde görev alamayacak.
Kararı değerlendiren Kadınlara Karşı Şiddeti Durdur Koalisyonu Direktörü Andrea Simon, "Bugünkü duyuru, doğru yönde olan ancak çok gecikmiş önemli bir ilk adım. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, futbol endüstrisinde bir bütün olarak acil ve koordineli eylemlerle ele alınması gereken yaygın ve sistemik bir sorun." ifadelerini kullandı.
Cinsel kimlik adaletine odaklanan Level Up isimli organizasyonun Direktörü Seyi Falodun-Liburd ise, kararı "Bu, futbol için belirleyici bir an. Premier Lig, sonunda bu sporun kültürümüz ve bireysel davranışlarımız üzerindeki muazzam etkisini tanımaya başlıyor" şeklinde değerlendirdi.
Söz konusu adım, sektördeki çocuklara yönelik cinsel istismarına odaklanan Sheldon raporundan sonra güncellenen daha geniş bir eğitim programının parçası oldu. Sheldon raporu, Futbol Federasyonu'nun 'çocukları güvende tutmak için yeterli çabayı göstermediğini' ve 'önemli kurumsal başarısızlıklarını' ortaya çıkarmıştı.
Şubat ayında, kadın hakları savunucuları Futbol Federasyonu'n ve Premier League'e 'cinsiyete dayalı şiddet kültürüyle yüzleşme' çağrısını içeren bir açık mektup göndermişti.
BBC'de eskiden uğradıkları cinsel tacizi itiraf eden futbolcular - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2016
DÜNYA
İngiltere, eski futbolcuların taciz ve tecavüz itiraflarıyla çalkalanıyor
25 Kasım 2016, 17:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала