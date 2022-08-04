https://tr.sputniknews.com/20220804/ingilterede-futbolculara-cinsel-iliskide-riza-egitimi-zorunlu-hale-getirildi-1059509447.html
İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi
İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi
İngiltere'deki Premier Lig, ülkedeki futbol sektöründe yer alan oyuncu ve teknik elemanların 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi almalarını zorunlu hale getirdi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:24+0300
2022-08-04T17:24+0300
2022-08-04T17:34+0300
spor
ingiltere
premier lig
cinsel ilişkide rıza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_1c977559e5d164bfce7c1f899d1be865.jpg
İngiltere'de ünlü bazı futbolcuların cinsel saldırı suçlamasıyla karşıya kalmasının ardından Premier Lig'den 'cinsel rıza eğitimi' adımı geldi.Karara göre, futbol sektöründe yer alan oyuncular ve teknik görevlilere sağlıklı ve saygılı ilişkiler konusunda eğitim verilerek, 'saldırı' ve 'rıza' kavramlarını daha iyi anlamaları sağlanacak. Eğitimlere katılmayanlar sektörde görev alamayacak.Kararı değerlendiren Kadınlara Karşı Şiddeti Durdur Koalisyonu Direktörü Andrea Simon, "Bugünkü duyuru, doğru yönde olan ancak çok gecikmiş önemli bir ilk adım. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, futbol endüstrisinde bir bütün olarak acil ve koordineli eylemlerle ele alınması gereken yaygın ve sistemik bir sorun." ifadelerini kullandı.Cinsel kimlik adaletine odaklanan Level Up isimli organizasyonun Direktörü Seyi Falodun-Liburd ise, kararı "Bu, futbol için belirleyici bir an. Premier Lig, sonunda bu sporun kültürümüz ve bireysel davranışlarımız üzerindeki muazzam etkisini tanımaya başlıyor" şeklinde değerlendirdi.Söz konusu adım, sektördeki çocuklara yönelik cinsel istismarına odaklanan Sheldon raporundan sonra güncellenen daha geniş bir eğitim programının parçası oldu. Sheldon raporu, Futbol Federasyonu'nun 'çocukları güvende tutmak için yeterli çabayı göstermediğini' ve 'önemli kurumsal başarısızlıklarını' ortaya çıkarmıştı. Şubat ayında, kadın hakları savunucuları Futbol Federasyonu'n ve Premier League'e 'cinsiyete dayalı şiddet kültürüyle yüzleşme' çağrısını içeren bir açık mektup göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20161125/ingiltere-eski-futbolcular-taciz-tecavuz-itiraflari-1026004274.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_56ffa4156bd5b07ca9a3d681dcfbc472.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, premier lig, cinsel ilişkide rıza
İngiltere'de futbolculara 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi zorunlu hale getirildi
17:24 04.08.2022 (güncellendi: 17:34 04.08.2022) Abone ol
İngiltere'deki Premier Lig, ülkedeki futbol sektöründe yer alan oyuncu ve teknik elemanların 'cinsel ilişkide rıza' eğitimi almalarını zorunlu hale getirdi. Söz konusu eğitimi almayanlar, herhangi bir futbol takımında görev alamayacak.
İngiltere'de ünlü bazı futbolcuların cinsel saldırı suçlamasıyla karşıya kalmasının ardından Premier Lig'den 'cinsel rıza eğitimi' adımı geldi.
Karara göre, futbol sektöründe yer alan oyuncular ve teknik görevlilere sağlıklı ve saygılı ilişkiler konusunda eğitim verilerek, 'saldırı' ve 'rıza' kavramlarını daha iyi anlamaları sağlanacak.
Eğitimlere katılmayanlar sektörde görev alamayacak.
Kararı değerlendiren Kadınlara Karşı Şiddeti Durdur Koalisyonu Direktörü Andrea Simon, "Bugünkü duyuru, doğru yönde olan ancak çok gecikmiş önemli bir ilk adım. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, futbol endüstrisinde bir bütün olarak acil ve koordineli eylemlerle ele alınması gereken yaygın ve sistemik bir sorun." ifadelerini kullandı.
Cinsel kimlik adaletine odaklanan Level Up isimli organizasyonun Direktörü Seyi Falodun-Liburd ise, kararı "Bu, futbol için belirleyici bir an. Premier Lig, sonunda bu sporun kültürümüz ve bireysel davranışlarımız üzerindeki muazzam etkisini tanımaya başlıyor" şeklinde değerlendirdi.
Söz konusu adım, sektördeki çocuklara yönelik cinsel istismarına odaklanan Sheldon raporundan sonra güncellenen daha geniş bir eğitim programının parçası oldu. Sheldon raporu, Futbol Federasyonu'nun 'çocukları güvende tutmak için yeterli çabayı göstermediğini' ve 'önemli kurumsal başarısızlıklarını' ortaya çıkarmıştı.
Şubat ayında, kadın hakları savunucuları Futbol Federasyonu'n ve Premier League'e 'cinsiyete dayalı şiddet kültürüyle yüzleşme' çağrısını içeren bir açık mektup göndermişti
.