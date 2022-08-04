https://tr.sputniknews.com/20220804/istanbul-balikli-rum-hastanesinde-yangin-hastalar-tahliye-ediliyor-1059496819.html
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastaların tümü tahliye edildi
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastaların tümü tahliye edildi
İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T13:15+0300
2022-08-04T13:15+0300
2022-08-04T14:03+0300
türkiye
yangın
hastane
istanbul
hasta
itfaiye
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Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde yangının çıktığı belirtiliyor. Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, sedyede bazen de kucakta dışarı çıkarıldı.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, içeride kalan hasta ve yaşlı bulunmadığını belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Yerlikaya, yangında can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/mersindeki-orman-yangini-ikinci-gununde-1059488990.html
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İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastaların tümü tahliye edildi
13:15 04.08.2022 (güncellendi: 14:03 04.08.2022) Abone ol
İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, içeride kalan hasta ve yaşlı bulunmadığını belirtti.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde yangının çıktığı belirtiliyor. Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, sedyede bazen de kucakta dışarı çıkarıldı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, içeride kalan hasta ve yaşlı bulunmadığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Yerlikaya, yangında can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti.