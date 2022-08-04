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https://tr.sputniknews.com/20220804/istanbul-fatihte-elektrik-kesintisi-trafo-merkezi-yakininda-bir-kisi-yangin-cikardi-1059522701.html
İstanbul Fatih'te elektrik kesintisi: Trafo merkezi yakınında bir kişi yangın çıkardı
İstanbul Fatih'te elektrik kesintisi: Trafo merkezi yakınında bir kişi yangın çıkardı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Fatih Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T22:39+0300
2022-08-04T22:39+0300
bedaş
fatih
elektrik kesintisi
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BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yangın ihbarı gelir gelmez, can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgedeki bazı mahallelerde enerji kesintisine gidildiği belirtildi.İtfaiyenin yangını söndürmesi sonrasında da ekiplerin, ağır hasar gören elektrik kablolarının onarımı için yoğun bir çalışma başlattığı kaydedildi.Yangından kaynaklanan enerji kesintisinden Fatih ilçesindeki Aksaray semti ile İskenderpaşa, Hobyar, Eminsinan, Binbirdirek, Demirtaş, Beyazıt, Balabanağa ve Ali Kuşçu mahallelerindeki vatandaşların etkilendiği aktarıldı.Ekiplerin, arızayı gidermek ve bölgeyi en sağlıklı şekilde enerjilendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
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bedaş, fatih, elektrik kesintisi

İstanbul Fatih'te elektrik kesintisi: Trafo merkezi yakınında bir kişi yangın çıkardı

22:39 04.08.2022
© AA / Soner Kılınç Türkiye'de elektrik kesintisi
Türkiye'de elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA / Soner Kılınç
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Fatih Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen yangından kaynaklanan enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu.
BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yangın ihbarı gelir gelmez, can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgedeki bazı mahallelerde enerji kesintisine gidildiği belirtildi.
İtfaiyenin yangını söndürmesi sonrasında da ekiplerin, ağır hasar gören elektrik kablolarının onarımı için yoğun bir çalışma başlattığı kaydedildi.
Yangından kaynaklanan enerji kesintisinden Fatih ilçesindeki Aksaray semti ile İskenderpaşa, Hobyar, Eminsinan, Binbirdirek, Demirtaş, Beyazıt, Balabanağa ve Ali Kuşçu mahallelerindeki vatandaşların etkilendiği aktarıldı.
Ekiplerin, arızayı gidermek ve bölgeyi en sağlıklı şekilde enerjilendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
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