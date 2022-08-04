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https://tr.sputniknews.com/20220804/izlandanin-guneybatisinda-yanardag-patladi-1059523086.html
İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
izlanda
yanardağ
patlama
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İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavike 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı. Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi. Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlandada depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor. Reykjanes Yarımadasında bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanesde 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220803/izlandada-volkanik-hareketlilik-magma-yeryuzune-cikti-1059471066.html
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izlanda, yanardağ, patlama

İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı

23:15 04.08.2022 (güncellendi: 23:28 04.08.2022)
© AFP 2022 / JEREMIE RICHARDİzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / JEREMIE RICHARD
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İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavike 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi. Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlandada depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.

Reykjanes Yarımadasında bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanesde 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
İzlanda - Volkan - Magma - Reykjanes - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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