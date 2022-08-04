İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
23:15 04.08.2022 (güncellendi: 23:28 04.08.2022)
© AFP 2022 / JEREMIE RICHARDİzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladı
© AFP 2022 / JEREMIE RICHARD
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavike 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi. Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlandada depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadasında bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanesde 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi. Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlandada depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadasında bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanesde 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
İzlanda'nın güneybatısında yanardağ patladıhttps://t.co/kD8YE2uNn8https://t.co/IRwjFLzcMn pic.twitter.com/xvRoG3fg8B— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 4, 2022