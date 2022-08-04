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Joker'in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu
Joker'in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu
Joker serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Joker: Folie à Deux'un vizyon tarihi ortaya çıktı. 2019'da büyük başarı yakalayan filmin ikincisi, 4 Ekim 2024’te... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:24+0300
2022-08-04T10:27+0300
yaşam
joker
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Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in oyunculuğu başta olmak üzere pek çok açıdan eleştirmenlerden tam not alan 2019 yapımı Joker'in devam filmi için vizyon tarihi verildi.Variety'nin haberine göre, 2023 yılında çekimlerine başlanacağı söylenen 'Joker: Folie a Deux' filmi 4 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacak.Devam filminin ismi ilk kez, senarist ve yönetmeni Todd Phillips tarafından ismi açıklanmıştı. Ancak filmin 2024 yılının sonlarından önce vizyona girmesini kimse beklemiyordu. Joker filminin birincisi de yine aynı şekilde ekim ayında vizyona girmiş, yalnızca bir ayda 96.2 milyon dolarlık yurtiçi açılış hasılatıyla rekor kırmıştı. Daha sonra yurtiçinde 335.4 milyon dolara ulaşan Joker, dünya çapında ise 1.07 milyar dolar ile şimdiye kadarki en yüksek hasılat rekorunu kıran 17 yaş ve üzeri izleyiciye hitap eden film oldu. Joaquin Phoenix'in En İyi Erkek Oyuncu, Hildur Guðnadóttir'in En İyi Orijinal Müzik dalında Oscar Ödülü aldığı film, ayrıca En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.Devam filminden de böyle bir performans umulsa da izleyicilerin Joker için bir süre daha beklemesi gerekecek.
https://tr.sputniknews.com/20220614/iddia-jokerin-devam-filmi-muzikal-olacak-harley-quinni-lady-gaga-canlandiracak-1057388522.html
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joker, sinema, vizyon

Joker'in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu

10:24 04.08.2022 (güncellendi: 10:27 04.08.2022)
© Fotoğraf : Twitter İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu
İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Joker serisinin merakla beklenen yeni filmi 'Joker: Folie à Deux'un vizyon tarihi ortaya çıktı. 2019'da büyük başarı yakalayan filmin ikincisi, 4 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacak.
Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in oyunculuğu başta olmak üzere pek çok açıdan eleştirmenlerden tam not alan 2019 yapımı Joker'in devam filmi için vizyon tarihi verildi.
Variety'nin haberine göre, 2023 yılında çekimlerine başlanacağı söylenen 'Joker: Folie a Deux' filmi 4 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacak.
Devam filminin ismi ilk kez, senarist ve yönetmeni Todd Phillips tarafından ismi açıklanmıştı. Ancak filmin 2024 yılının sonlarından önce vizyona girmesini kimse beklemiyordu.
Joker filminin birincisi de yine aynı şekilde ekim ayında vizyona girmiş, yalnızca bir ayda 96.2 milyon dolarlık yurtiçi açılış hasılatıyla rekor kırmıştı. Daha sonra yurtiçinde 335.4 milyon dolara ulaşan Joker, dünya çapında ise 1.07 milyar dolar ile şimdiye kadarki en yüksek hasılat rekorunu kıran 17 yaş ve üzeri izleyiciye hitap eden film oldu.
Joaquin Phoenix'in En İyi Erkek Oyuncu, Hildur Guðnadóttir'in En İyi Orijinal Müzik dalında Oscar Ödülü aldığı film, ayrıca En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
Devam filminden de böyle bir performans umulsa da izleyicilerin Joker için bir süre daha beklemesi gerekecek.
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