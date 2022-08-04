https://tr.sputniknews.com/20220804/kasapoglu-bakanligin-tasra-teskilatlarinda-istihdam-edilmek-uzere-bin-17-surekli-isci-alinacak-1059518502.html

Kasapoğlu: Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacak

Kasapoğlu: Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacağını açıkladı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T21:07+0300

2022-08-04T21:07+0300

2022-08-04T21:12+0300

mehmet muharrem kasapoğlu

türkiye

resmi gazete

işçi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığa yeni işçi alınacağını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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mehmet muharrem kasapoğlu, resmi gazete, işçi