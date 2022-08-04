https://tr.sputniknews.com/20220804/kasapoglu-bakanligin-tasra-teskilatlarinda-istihdam-edilmek-uzere-bin-17-surekli-isci-alinacak-1059518502.html
Kasapoğlu: Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacak
Kasapoğlu: Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacağını açıkladı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:07+0300
2022-08-04T21:07+0300
2022-08-04T21:12+0300
mehmet muharrem kasapoğlu
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resmi gazete
işçi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığa yeni işçi alınacağını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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mehmet muharrem kasapoğlu, resmi gazete, işçi
Kasapoğlu: Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacak
21:07 04.08.2022 (güncellendi: 21:12 04.08.2022) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığa yeni işçi alınacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."