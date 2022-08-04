https://tr.sputniknews.com/20220804/kestigi-agacin-altinda-kalan-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1059519114.html

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T21:25+0300

2022-08-04T21:25+0300

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türkiye

ağaç

akçakoca

düzce

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Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya Ormanlık işletmeciliğine bağlı ormanlık alanda meydana gelen olayda, Fındıklı köyünde ikamet eden 45 yaşındaki orman işçisi Mustafa Yaman motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.Yaman’ın ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yaman’ın cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

türkiye

akçakoca

düzce

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ağaç, akçakoca, düzce