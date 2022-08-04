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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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ağaç
akçakoca
düzce
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Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya Ormanlık işletmeciliğine bağlı ormanlık alanda meydana gelen olayda, Fındıklı köyünde ikamet eden 45 yaşındaki orman işçisi Mustafa Yaman motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.Yaman’ın ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yaman’ın cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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ağaç, akçakoca, düzce

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

21:25 04.08.2022
© İHAKestiği ağacın altında kalan adamın cesedi 4 gün sonra bulundu
Kestiği ağacın altında kalan adamın cesedi 4 gün sonra bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya Ormanlık işletmeciliğine bağlı ormanlık alanda meydana gelen olayda, Fındıklı köyünde ikamet eden 45 yaşındaki orman işçisi Mustafa Yaman motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.
Yaman’ın ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yaman’ın cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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