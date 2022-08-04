https://tr.sputniknews.com/20220804/kim-milyoner-olmak-isterde-soruyu-yanlis-anlayarak-yanitladi-50-bin-tl-kazandi-1059495329.html

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu yanlış anlayarak yanıtladı, 50 bin TL kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu yanlış anlayarak yanıtladı, 50 bin TL kazandı

'Kim Milyoner Olmak İster?' programının 3 Ağustos akşamında yayınlanan yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı, 50 bin TL değerindeki soruyu yanlış... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T12:31+0300

2022-08-04T12:31+0300

2022-08-04T12:56+0300

kim milyoner olmak ister

türkiye

yarışma

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ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının dün akşam yayınlanan bölümünde 50 bin TL'lik soru dikkat çekti. İmirzalıoğlu'nun da "İlginç bir soru değil mi?" dediği soruyu, yarışmacı yanlış anladı. Yanlış akıl yürüterek doğru yanıta ulaşan yarışmacı, izleyenleri şaşırttı.Programda yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu. Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu.Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.'Hayattaki en büyük şansım bu olabilir'Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgili de yapmış olabileceğini, 'Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir' sözleriyle açıkladı.Kenan İmirzalıoğlu burada bir yanlışlık olduğunu söyledi ve, "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor" dedi."Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" diyen İmirzalıoğlu'na yarışmacı, "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-tartisma-yaratmisti-atv-fenerbahceden-ozur-diledi-1052631287.html

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kim milyoner olmak ister, yarışma